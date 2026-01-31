ALMS | 4h Dubai, race-1: CrowdStrike by APR torna a vincere

George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz vincono con CrowdStrike by APR la race-1 a Dubai per quanto riguarda l'Asian Le Mans Series 2025/26. L'equipaggio #4 svetta davanti all'ORECA #47 di Cetilar Racing, sempre leader del campionato con Roberto Lacorte/Antonio Fuoco/Charles Milesi.

4h Dubai, race-1: importante secondo posto per Cetilar Racing

Il finale è stato decisivo dopo una prova segnata da due Virtual Safety Car. La prima è stata inserita dopo due ore per un problema alla Chevy Corvette #11, la seconda a meno di 50 minuti dalla fine per un danno alla Ligier LMP3 #23 schierata da 23Events Racing.

Alex Quinn, assoluto protagonista con l'ORECA #64 di Nielsen Racing, ha dovuto subire il recupero dei rivali, il britannico non è riuscito a fronteggiare le auto di Algarve Pro Racing e l'ORECA #47 di Cetilar Racing anche per essere rimasto in azione con gomme usate.

Quinn ha quindi passato il primato a Louis Delétraz che negli ultimi giri è stato semplicemente perfetto. L'elvetico ha preso il largo sui rivali respingendo il ritorno di Antonio Fuoco.

Il #47 di Cetilar Racing ha provato a recuperare la leadership dopo aver superato senza particolari problemi James Allen (RD Limited #30), Sami Meguetounif (Algarve Pro Racing #20) e Tom Dillmann (Algarve Pro Racing #25).

CrowdStrike by APR ottiene quindi il primo posto ad una settimana dalla gioia a Daytona in LMP2. Dopo due podi a Sepang, l'auto #4 batte Cetilar Racing e l'ORECA #30 RD Limited di Fred Poordad /James Allen/Tristan Vautier.

Algarve Pro Racing ottiene anche il quarto ed il sesto posto con l'ORECA #20 e la #25. In mezzo alle due unità schierate dalla compagine portoghese si è inserita l'ORECA #70 Vector Sport RLR.

Inter Europol Competition vince all'ultimo giro in LMP3

Un discutibile gioco di squadra permette all'ORECA #13 Inter Europol Competition di vincere in LMP3 nella race-1 di Dubai. Alex Bukhantsov/Chun Ting Chou/ Henry Cubides si sono imposti su Luciano Morano/Nick Adcock /Lucas Fecury (FORESTIER RACING BY VPS Ligier #29) dopo una lunga lotta che ha segnato l'intera ora finale.

La Ligier #29 ha ottenuto il primato all'inizio dell'ultimo giro, Morano è stato però ostacolato dall'ORECA LMP2 #43 di Inter Europol a due curve dalla fine.

La Ligier #13 ha quindi approfittato della situazione per ottenere il secondo acuto della stagione 2025/26 e di confermarsi in vetta al campionato.

Niente da fare per la Ligier #71 23Events Racing di Terrence Woodward/Matus Ryba /Ibrahim Badawy, presente in terza posizione sotto la bandiera a scacchi.

GT 4h Dubai, race-1: bis Kessel Racing

Dopo la race-2 di Sepang, Kessel Racing allunga in classifica in GT3 vincendo di forza la prima delle due prove in programma in quel di Dubai.

Dustin Blattner /Chris Lulham/Dennis Marschall #74 si sono inseriti nel finale sulla Corvette #66 di Prince Abu Bakar Ibrahim /Yasser Shahin /Alexander Sims, apparentemente in pieno controllo della corsa.

La vettura americana aveva infatti quasi due minuti di margine a metà evento dopo la prima delle due Virtual SC che hanno segnato la competizione.

La Ferrari #74, nonostante una penalità per aver infranto il semaforo rosso in uscita dalla pit road, ha saptuo tornare tra i migliori e superare a meno di 20 minuti dalla fine l'auto schierata dal JMR.

Podio per Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler (Manthey Porsche #10) davanti a Sergey Stolyarov/Gabriele Piana/Augusto Farfus (UNX Racing by Team WRT BMW #28) e Simon Mann/Darren Leung/Alessio Rovera (AF Corse Ferrari #21).

Domani alle 11.10 il via della seconda competizione dell'ALMS 2025/26 presso il Dubai Autodrome.

Luca Pellegrini