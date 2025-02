F1 | Test Bahrain, Day 3: Mercedes e Red Bull a confronto

Si sono conclusi oggi i test pre-stagionali della F1 2025 sul Circuito del Bahrain, dove due delle squadre dominanti, Mercedes e Red Bull, si sono sfidate a suon di dati su un terreno di prova fondamentale. Sebbene bisogna tenere ben presente come siano solo test, le differenze nelle prestazioni generali potrebbero aver già offerto degli spunti per questa nuova stagione.

Mercedes: Russell chiude al top e Antonelli brilla

credits: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

La squadra di Brackley ha mostrato una notevole consistenza in tutte e tre le giornate dei test, con il britannico George Russell e l’italiano Andrea Kimi Antonelli spesso nelle prime posizioni. Russell ha saputo adattarsi in fretta alle nuove modifiche della vettura, concludendo l’ultimo giorno in prima posizione (1:29.545), un buon segno di solidità sul giro secco se si parla di pacchetti tecnici. Anche Antonelli, al suo debutto in F1 (soprattutto non con un team satellite come fece Russell quando toccò a lui, ma direttamente con la Mercedes) ha lasciato una buona impressione, terminando spesso nelle prime cinque posizioni. Si conferma un’ottima seconda guida per la squadra, con un buon ritmo e delle ottime performance. La Mercedes ha portato in Bahrain un mix di velocità e affidabilità, saranno abbastanza per renderla una delle protagoniste del 2025?

Red Bull: Verstappen elogia la nuova RB21

credits: Oracle Red Bull Racing

Dall’altro lato, la squadra austriaca ha dalla sua parte il quattro volte campione del mondo olandese Max Verstappen, che ha dimostrato di nuovo la sua velocità chiudendo in un secondo posto la terza giornata (1:29.566, +0.021 da Russell), ed elogiando i progressi di questa nuova evoluzione rispetto alla vettura dell’anno scorso. Bisogna però stare attenti ai risultati un po' altalenanti: Verstappen ha avuto qualche difficoltà con il sottosterzo e successivamente si è dovuto fermare ai box per una sospetta perdita d’olio, mentre il suo compagno di squadra neozelandese Liam Lawson ha alternato sessioni promettenti a giri meno competitivi. Da tenere in considerazione c'è anche il fattore della nuova ala anteriore, montata sulla RB21 soltanto l’ultimo giorno di test: rispetto a quella della stagione passata, il musetto è più largo e si ferma al secondo elemento (rimane più corto quindi, a differenza di quello base), aspetto che alimenta la portata d’aria sotto il telaio. Verstappen ha parlato di problemi di bilanciamento, aspetto che la nuova ala dovrebbe andare a migliorare, aiutata anche da alcune modifiche all’assetto. Sebbene Red Bull si sia concentrata sulla velocità, potrebbero ancora esserci delle modifiche da perfezionare.

Entrambe le squadre hanno macinato un numero significativo di giri, ma Mercedes si è dimostrata più consistente nelle prestazioni con una presenza stabile nei primi posti, mentre Red Bull ha alternato momenti di alta velocità con qualche incertezza. Il confronto dai test potrebbe presagire una stagione 2025 competitiva, con la Mercedes in una posizione di vantaggio e la Red Bull subito dietro non da sottovalutare.

Lara Amerio