F1 | Test Bahrain 2025, Day 3: Russell svetta davanti a Verstappen

La tre giorni di test prestagionali della Formula 1 in Bahrain si chiude con George Russell davanti a tutti. Il pilota Mercedes, dopo 91 giri percorsi, ha firmato nel finale un 1:29.545 con gomma C3 a precedere Max Verstappen (Red Bull) ed Alex Albon (Williams) in un’altra giornata enigmatica, dettata soprattutto dalle condizioni non facili della pista di Sakhir in cui tutti i piloti e i team hanno avuto a che fare in questa preseason.

Mercedes chiude al top e con ottime speranze

Per il team di Brackley questa tre giorni di test è stata molto positiva. Le Frecce d'Argento chiudono con il miglior tempo di giornata e con il maggior numero di giri percorsi rispetto agli altri team, con Russell e Kimi Antonelli che insieme hanno macinato altri 152 giri per portare il totale a ben 458 tornate. E anche nelle simulazioni passo la Mercedes ha dimostrato di essere competitiva: di certo un inizio così positivo il team di Brackley non lo vedeva da molto tempo.

Red Bull rimane davanti ma con gran fatica

Nonostante il miglior tempo con le gomme C3, in casa Red Bull non si dormono sonni tranquilli. Nei giri veloci Max Verstappen ha accusato molto sottosterzo e difficoltà in curva per una RB21 che, inoltre, è rimasta ferma per tutta la prima ora del pomeriggio per una sospetta perdita d’olio. Di conseguenza l’olandese, che è tornato in pista solo alle 14:15 nel pomeriggio, ha collezionato solo 81 giri in tutta la giornata, chiudendo una preseason molto turbolenta per il team di Milton Keynes.

Williams si riconferma sorpresa dei test

Dopo il miglior tempo di tutta la preseason firmato da Carlos Sainz nel Day 2, oggi Alexander Albon ha concluso la giornata in terza posizione con gomma C4 e con 137 giri a referto, guadagnandosi l’etichetta di “stakanovista” del Day 3 e confermando le buone promesse del team capitanato da James Vowles. Subito dietro Oscar Piastri con la McLaren al quarto posto (85 giri) dopo un'altra buonissima simulazione completa di GP, poi Pierre Gasly (84 giri) con la Alpine in quinta posizione.

Credits: Scuderia Ferrari HP / X.com

Ferrari: i piloti alla ricerca del bilanciamento

Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, invece, rimane un velo di incertezza e di mistero. Non tanto per il sesto e il nono tempo di Lewis Hamilton (47 giri) e Charles Leclerc (66), con quest'ultimo che era stato il più veloce alla mattinata mentre il britannico non ha provato il time attack nel finale, ma quanto per i continui interventi e accorgimenti sul setup e su un passo gara che, seppur costante, rimane dietro a quello delle McLaren e (forse) anche a quello delle Mercedes. Quello che è certo è che Vasseur e la Scuderia di Maranello avranno tanto lavoro da fare per essere pronti e lanciare la loro sfida iridata.

In mezzo a loro troviamo Yuki Tsunoda (87 giri) con la Racing Bulls) ed Esteban Ocon (103) con la Haas in settima e ottava posizione. Decimo tempo invece per Andrea Kimi Antonelli dopo i 61 giri messi a referto sulla Mercedes nella mattinata, a seguire Lando Norris (57) undicesimo con la McLaren. Altri problemi invece per Aston Martin con Fernando Alonso (82) che è stato richiamato anche a fare l'ultima ora del pomeriggio a seguito della ricaduta di Lance Stroll dopo 34 giri.

Credits: FIA / X.com

Con i test Bahrain 2025 andati in archivio, l'appuntamento è tra due settimane quando il Circus della F1 si ritroverà a Melbourne per il GP Australia che inaugurerà il nuovo Mondiale nel weekend del 14-16 marzo.

Andrea Mattavelli