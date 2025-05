F1 | GP Monaco, Norris: "Sognavo questa vittoria sin da bambino"

E' stato un weekend da incorniciare per Lando Norris nel Principato. Dopo aver conquistato la pole position, il britannico ha ottenuto la sua prima vittoria nel Gran Premio di Monaco, gestendo nelle fasi finali la pressione di Leclerc. Per il pilota McLaren questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta dopo un inizio di stagione più complicato del previsto. Piastri mantiene la leadership nel Mondiale, limitando i danni grazie al terzo posto.

Norris sfata il tabù Monaco per la McLaren

Dopo un avvio di stagione non all’altezza delle aspettative, Norris è tornato al successo imponendosi per la prima volta in carriera nel Gran Premio di Monaco. Il driver britannico ha riportato la McLaren sul gradino più alto del podio del Principato dopo 17 lunghi anni: l’ultimo trionfo della scuderia di Woking risaliva infatti al 2008 con Lewis Hamilton.

Il 25enne di Bristol è partito bene dalla pole position riuscendo a mantenere la prima posizione, nonostante gli attacchi da parte di Leclerc. La parte più difficile per Norris è arrivata nel finale di gara, in cui il pilota McLaren si è trovato Max Verstappen davanti. Norris ha dovuto prendere del margine dall'olandese e inoltre guardare negli specchietti per sfuggire agli attacchi di Leclerc.

In questa parte di gara, il pilota britannico ha dimostrato lucidità e freddezza nel gestire la monoposto nelle strette strade di Monaco, dove un singolo errore poteva costargli non solo la vittoria, ma anche la possibilità di concludere la gara. Norris è riuscito a mantenere la calma, anche quando Leclerc nelle ultime fasi ha tentato un disperato attacco, ottenendo così la sesta vittoria in carriera.

Questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta per Norris: non solo perché si porta a meno tre lunghezze in classifica da Piastri, ma anche per fornirgli una spinta a livello psicologico, dopo un inizio stagione in cui il britannico aveva ottenuto solo una vittoria contro le tre del compagno di squadra. Adesso il britannico può rilanciare la propria sfida in chiave iridata insieme a Piastri e Max Verstappen, in un Mondiale sempre più aperto e combattuto.

“È fantastico, è stata una gara lunga ed estenuante. Però anche divertente, abbiamo spinto per gran parte del tempo. Nell’ultima curva ero nervoso perché Charles mi era addosso, ma ero davanti. Abbiamo vinto a Monaco e non importa come vinci. È stato un weekend fantastico, con la pole e la vittoria odierna: era quello che sognavo da quando ero bambino. Per cui sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni”.

Piastri si accontenta del terzo posto

Terzo posto per Oscar Piastri al Gran Premio di Monaco. L’australiano ha concluso la gara nella stessa posizione in cui è partito. A differenza di Norris, l'australiano non si è mai trovato in sintonia con il tracciato e quindi si è limitato a non fare danni e conservare punti anche in vista della classifica piloti.

A fine gara, Piastri ha ammesso:

“Sì, sono contento del terzo posto anche se sarebbe stato meglio vincere. Ho avuto un weekend complicato, è stato un po’ pasticciato dall’inizio alla fine e sono arrivato alle qualifiche senza tanta fiducia. Sono arrivato vicino, ma non tanto abbastanza. Qui quando ottieni il terzo tempo è spesso poi la posizione di arrivo. Devo riguardare alcune cose in vista dell’anno prossimo, ma è un buon bottino di punti da mettere in classifica e un altro podio a Monaco non è male”

