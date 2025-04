FIA F3 | Bahrain, qualifiche: Camara in pole, Badoer sedicesimo

Il circuito di Sakhir in Bahrain ha ospitato le qualifiche della F3, l'evento cruciale del weekend per definire la griglia di partenza delle gare. La sessione ha visto i giovani piloti sfidarsi per ottenere il miglior tempo, che è stato conquistato dal brasiliano Rafael Camara della Trident con il giro da pole position di 1:49.214.

Camara in pole, è la seconda della stagione

Rafael Camara ha conquistato la seconda pole position su due della stagione 2025 della FIA Formula 3. Dopo dei primi tentativi non troppo entusiasmanti, ha dimostrato talento e determinazione, mettendo insieme un giro che ha staccato di parecchio gli altri piloti. Camara ha saputo sfruttare al massimo l'occasione, distanziando di ben 4 decimi quasi tutti i suoi avversari. Con la sua seconda pole position stagionale, ci si aspettano delle grande gare questo weekend. A completare la top tre, dietro di lui, si sono posizionati il brittanico-svizzero Rodin Voisin della Rodin Motorsport (1:49.370, l'unico che Camara non è riuscito a distanziare di parecchio) e il Charlie Wurz della Trident (1:49.618).

Che peccato per Giusti

Alessandro Giusti, il pilota francese della MP Motorsport, si era posizionato in top 5 nelle prove libere 1 di questa mattina. Nelle qualifiche però, qualcosa va storto: segna il tempo piú veloce a dieci minuti dallo scadere del tempo, di 1:49.905, con un Camara alle spalle di 139 millesimi. Alla fine la pole position gli viene sottratta prima da Voisin e poi dallo stesso Camara.

Per gli italiani, invece, c'è stato poco da fare: Badoer si posiziona 16esimo, Lacorte 25esimo e Marinangeli 29esimo.

Credits: FIA F3