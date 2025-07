WorldSSP | Balaton Park, Gara 2: Manzi imprendibile su Jespersen e Öncü

È Stefano Manzi il vincitore di Gara 2, che chiude il weekend di Balaton Park del WorldSSP. Il pilota italiano si porta a casa la vittoria davanti al pubblico ungherese, rilegando Simon Jespersen in seconda posizione, mentre sul terzo gradino del podio arriva Can Öncü.

Nella seconda gara della categoria Supersport sul circuito di Balaton Park è stato Stefano Manzi a prendersi di forza la vittoria, non lasciando scampo a nessuno dei suoi rivali. Il pilota italiano partiva dalla prima casella della griglia e da lì si è portato in testa al gruppo, andando a vincere la sua settima gara della stagione 2025. Obbligato a restare in seconda posizione quindi Simon Jespersen, che non ha potuto fare molto di fronte alla superiorità dell’avversario ed è rimasto saldamente sul secondo gradino del podio, portando quindi a casa un ottimo risultato al termine del round ungherese.

Chiude la Top 3 Can Öncü, che ha concluso in terza posizione e che al termine della corsa è riuscito a tenere a bada gli attacchi avversari, lasciandosi così alle spalle Oliver Bayliss, che ha invece chiuso in quarta posizione, prendendosi la medaglia di legno. Quinto posto per Valentin Debise, con il pilota numero #53 che ha portato a termine un’ottima gara, chiudendo di fatto al Top 5 e lasciando in sesta posizione Jaume Masià. Arriva poi al settimo posto Roberto Garcia: lo spagolo ha tagliato il traguardo alle spalle di Masià e pienamente all’interno della zona punti. Vicino a lui si posiziona Xavi Cardelus all’ottavo posto, che insieme a Mattia Casadei in nona posizione si posizionano dentro la Top 10.

Gara molto complicate invece per Tom Booth-Amos, che partiva dalla quinta posizione sulla griglia e che ha concluso in decima posizione: un doppio Long Lap Penalty a causa del suo comportamento durante il Warm Up ha infatti intaccato inevitabilmente la sua gara, rilegandolo alla seconda parte della classifica. Fine del weekend non ideale quindi per il terzo pilota in classifica mondiale, che ha rilegato alle sue spalle Marcel Schroetter, che si è preso l'undicesima posizione davanti a Aldi Mahindra e Ondrej Vostatek, dodicesimo e tredicesimo.

Pomeriggio complicato anche per Federico Caricasulo e Filippo Farioli, che hanno dovuto concludere in anticipo la propria gara. Non è andata bene neanche per gli italiani Niccolò Antonelli e Leonardo Taccini, entrambi coinvolti in due incidenti distinti e che non hanno permesso a nessuno dei due di rientrare in corsa: per Antonelli è stato un contatto con Jeremy Alcoba in Curva 7 a pochi giri dall’inizio della gara, mentre per Taccini è stato un errore da parte di Lucas Mahias a interrompere la sua gara a 11 giri dalla fine.

Valentina Bossi

