WorldSSP | Balaton Park, Gara 1: Manzi si rifà, battuto Öncü

Nel WorldSSP è Stefano Manzi a conquistare la prima vittoria sul nuovo tracciato ungherese. Seconda posizione per Can Öncü che non riesce a contrastare l'attacco del suo compagno di marca. Chiude il podio Bo Bendsneyder, alle sue spalle uno splendido Filippo Farioli

Sesto trionfo per Stefano Manzi

Stefano Manzi si è imposto a Balaton Park, portando a casa dei punti importanti per la classifica mondiale. Partito dalla seconda fila, ha strappato la leadership della gara a Can Öncü che aveva tentato la fuga nelle prime battute della gara. Il turco si è poi dovuto accontentare della medaglia d'argento. Ha chiuso il podio Bo Bendsneyder. Dopo la straordinaria pole position conquistata nella Superpole di ieri, Gara 1 è stata più complicata per l'olandese che non è riuscito a tenere il passo dei due piloti di testa.

Medaglia di legno per Filippo Farioli, protagonista di una splendida gara e una bella battaglia con Roberto Garcia e Bo Bendsneyder. Quinto posto per lo spagnolo, autore di una buona prestazione e una lotta fino all'ultima curva. Sesta posizione per Simon Jespersen. Gara difficile, invece, per Jaume Masia. Lo spagnolo è stato squalificato dalla Superpole, ed è stato quindi costretto a partire dal fondo della griglia. Il pilota Ducati è riuscito però a risalire fino alla zona punti, chiudendo in settima posizione.

Tante cadute a Balaton Park

Ottava posizione per Oliver Bayliss, seguito da Philipp Oettl e Xavi Cardelus che ha chiuso la Top10. Dodicesimo Federico Caricasulo, dopo una lotta serrata con Marcel Schroetter (13°) e Jeremy Alcoba (14°). Rimane fuori dalla zona punti Leonardo Taccini, solo sedicesimo.

Gara 1, sul nuovo tracciato di Balaton Park, è stata caratterizzata da tante cadute. Doppia caduta per Tom Booth-Amos, un colpo di scena importante per il mondiale. Il britannico era terzo alla vigilia di questa gara, e domani avrà un'altra opportunità per difendere la sua posizione. A terra anche Mattia Casadei, dopo un contatto con Jaume Masia. Out nella prima metà di gara anche Niccolò Antonelli e Lucas Mahias.

