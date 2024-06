IMSA | Detroit: Acura batte Porsche e torna a vincere

Ricky Taylor/Filipe Albuquerque vincono il GP Detroit, quinto atto dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024. L'Acura #10 di Wayne Taylor Racing with Andretti svetta sulla Porsche #6 di Mathieu Jaminet/Nick Tandy, mentre la Porsche #77 AO Racing ottiene il secondo acuto stagionale in GTD PRO dopo una nuova significativa prestazione da parte di Laurin Heinrich/Seb Priaulx.

Porsche ci prova, Acura vince

Porsche #6 ha provato a fare la differenza dalla pole position con Nick Tandy, il veterano inglese ha perso tutto il proprio vantaggio dopo pochi minuti in seguito ad una sanzione per aver spinto contro le barriere di curva 3 la Ferrari 296 GT3 #35 di Conquest Racing.

Il britannico è stato sanzionato ed ha ceduto il primato all'Acura #10 di WTR Andretti, provvisoriamente leader con Filipe Albuquerque davanti alla Cadillac #01 di Sebastien Bourdais.

Tutto è cambiato dopo 40 minuti con la prima vera interruzione della manifestazione dopo un impatto contro le barriere da parte della BMW #25 Hypercar. La caution ha permesso alla Porsche #6 di balzare nuovamente al top della graduatoria, Tandy si è ritrovato leader perché presente ai box proprio prima della bandiera gialla.

La ripartenza è stata più che mai movimentata con un nuovo contatto tra la Posche #85 e la Cadillac #31. L'ennesima caution ha permesso ad Acura di avvicinarsi alla Porsche di testa, l'assalto è puntualmente arrivato in curva 3 al primo momento utile.

Porsche ha ceduto il passo a Ricky Taylor, Mathieu Jaminet non è stato in grado di restituire il favore all'avversario. Acura ottiene quindi la seconda affermazione del 2024, la prima con l'ARX-06 #10 di Taylor/Albuquerque.

Jaminet/Tamdy hanno concluso secondi, Renger van der Zande/Sébastien Bourdais (Cadillac Racing #01) si sono dovuti accontentare della terza piazza davanti alla Porsche 963 ufficiale #7 di Dane Cameron/Felipe Nasr.

WTR Andretti Acura #40, Whelen Cadillac Racing #31, BMW #24 e JDC-Miller Motorsport #85 hanno concluso nell'ordine la seconda ed ultima competizione cittadina del calendario 2024.

Rexy svetta ancora in GTD PRO

Rexy svetta ancora in GTD PRO con la coppia composta da Laurin Heinrich/Seb Priaulx #77. Seconda affermazione consecutiva per la coppia di AO Racing, oltremodo competitiva e soprattutto abile ad approfittare di un clamoroso contatto tra la Corvette #4 e la Lexus #14.

L'auto di Alexander Sims e la vettura di Ben Barnicoat hanno spalancato la porta alla Porsche #77, la Lexus ha colpito la Chevy in curva 3 dopo aver provato in ogni modo a conquistare il primato dell'evento.

AO Racing Porsche #77 ha ereditato la vetta e non ha più ceduto la testa delle operazioni fino alla bandiera a scacchi replicando quanto accaduto a Laguna Seca. Lexus #14 ha concluso in ogni caso in seconda posizione, Jack Hawksworth/Ben Barnicoat #14 hanno beffato Ross Gunn/Alex Riberas (Heart of Racing Aston Martin #23) e la seconda Lexus Vasser Sullivan #15 di Frankie Montecalvo/Parker Thompson.

Disastro in casa per Corvette Racing che oltre l'eliminazione della #4 ha prematuramente perso anche l'auto #3. Antonio Garcia ha dovuto infatti rientrare ai box dopo il primo giro, lo spagnolo aveva siglato la pole nella giornata di ieri.

Piccola pausa ora per il più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi. Prossimo evento tra tre settimane a Watkins Glen con una sei ore nuovamente valida per la Michelin Endurance Cup.

Luca Pellegrini