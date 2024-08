WorldSBK | Portimão, Gara 1: Razgatlıoğlu soffre ma sale a 11 successi consecutivi

Undicesima vittoria consecutiva per Toprak Razgatlıoğlu in questa stagione del WorldSBK. Successo in Gara 1 a Portimão e record agganciato, almeno per ora. Il turco, però, non domina come fatto tra Misano, Donington e Most. A lottare con il pilota BMW ci sono Álvaro Bautista e Danilo Petrucci, entrambi sul podio.

Razgatlıoğlu festeggia ancora, ma Ducati è vicina

Ancora Toprak Razgatlıoğlu: così dal mese di Giugno il WorldSBK non cambia vincitore, dato che il turco è a undici vittorie filate e mira al record di Álvaro Bautista e Jonathan Rea che potrebbe cadere già domani in Superpole Race. Il pilota BMW non ha però dato quel sentore di dominio fatto vedere nelle occasioni precedenti, anzi. Per più di metà gara il #54 è rimasto con il resto del gruppo, dando così vita ad una manche davvero emozionante. Solo nelle ultime tornate, sfruttando la bagarre alle sue spalle, Razgatlıoğlu ha preso il largo verso il successo.

Dietro di lui, però, gli altri non stanno affatto a guardare: parola di Álvaro Bautista, oggi 2° e finalmente concretamente in grado di lottare per la vittoria. Il #1 ha avuto una partenza terrificante che lo ha visto scendere addirittur in 13ª posizione. Bautista, tra l'altro, festeggia anche il 100° podio della carriera nel WorldSBK, salendo quindi al terzo posto nella graduatoria all-time. Il ducatista ha forse perso troppo tempo alle spalle di un fenomenale Danilo Petrucci: il pilota Barni Spark Racing Team firma il secondo podio dopo quello di Gara 1 festeggiato a Most due settimane fa, anche se questa volta ha messo alle strette tutti gli altri. “Petrux” ha passato buona parte della corsa in prima posizione, vendendo carissima la pelle sia al turco di BMW che al bi-campione in carica.

Gerloff è 4°, Bulega e Bassani in top 10

BMW conferma la sua ottima crescita con altri due piloti, seppur specialisti di Portimão. Garrett Gerloff firma un altro 4° posto sul tracciato portoghese, stesso risultato conquistato anche nel 2023. Il texano di Bonovo Action si aggiudica la lotta nel secondo gruppetto davanti alla Kawasaki di Alex Lowes, autore di un buon 5° posto davanti alla terza M1000RR di Michael van der Mark. L'olandese, così come a Most, è parso nuovamente in grado di salire sul podio, ma gli manca ancora un filo di smalto per tornare definitivamente tra i migliori.

A chiudere il quartetto è Nicolò Bulega, palesemente in difficoltà data una condizione fisica precaria. Il secondo pilota di Aruba.it Racing - Ducati è 7° in una gara stoica, passata aggrappato con le unghie e con i denti ai primi. Axel Bassani conferma il buon feeling con il tracciato di Portimão: il veneto è 8° e finalmente vicino al compagno di squadra Lowes. Dietro di lui il terzetto Yamaha decisamente in difficoltà rispetto ai fasti di Most: Dominique Aegerter è 9° davanti al compagno Remy Gardner, mentre Andrea Locatelli è 11°. Ottima la rimonta di Iker Lecuona, partito 23° ma arrivato 12° al traguardo a causa delle due cadute patite nel corso della Superpole. Il compagno Xavi Vierge è 13° davanti al connazionale Tito Rabat, mentre è solo 15° un Jonathan Rea in difficoltà.

WorldSBK | Portimão: i risultati di Gara 1

