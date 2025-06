F1 | GP Canada, le pagelle ai protagonisti

George Russell vince il GP Canada conquistando la sua quarta vittoria in carriera. L'inglese, scattato dalla pole position, ha condotto in maniera autorevole la gara dall'inizio alla fine precedendo La Red Bull di Max Verstappen e il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Quarta posizione per il leader del Mondiale Oscar Piastri, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre si è ritirato Lando Norris per un contatto con l'australiano nelle fasi finali di gara. Ma vediamo i voti ai protagonisti del GP Canada, decima prova del Mondiale di Formula 1 2025.

George Russell 10. Weekend perfetto per l'inglese che conquista la pole position e vittoria, la sua quarta in carriera, in maniera autorevole e senza dare mai la possibilità agli avversari di attaccarlo. Con una macchina competitiva è un assolutamente un pilota da titolo iridato.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Max Verstappen 8,5. Ottiene il massimo che attualmente può ottenere dalla Red Bull attuale. Si incolla a Russell sperando in un degrado gomme della Mercedes che, però, oltre ad non arrivare colpisce lui. Se non altro recupera qualche punto a Piastri in classifica anche se per lottare con le McLaren servirà ben altro.

Andrea Kimi Antonelli 9. Dopo il trittico di gare europee da zero nella casella dei punti conquistati, conquista il suo primo podio in carriera e su una pista dove Campioni ben più consumati di lui hanno commesso errori.

Oscar Piastri 7. La McLaren non è dominante come a Barcellona, ma lui con la maturità da Campione consumato porta a casa punti preziosi in ottica iridata limitando i danni nei confronti di Verstappen.

Charles Leclerc 6. Il suo weekend lo pregiudica prima nella FP1 quando danneggia la sua Ferrari perdendo anche il resto della giornata e poi con un errore nel giro decisivo in qualifica che lo fa scattare dalla P8. Peccato perchè il passo mostrato nelle FP3 autorizzava il monegasco a lottare quantomeno per la prima fila.

Lewis Hamilton 5,5. Altra gara anonima per il sette volte Campione del Mondo. La scusante della perdita di carico aerodinamico non può essere una giustificazione per una prestazione nuovamente sottotono.

Fernando Alonso 7,5. Gli aggiornamenti introdotti dall'Aston Martin da Barcellona in poi lo hanno finalmente proiettato nelle posizioni che gli competono. La sensazione è che per l'asturiano sia cominciato un altro Mondiale.

Nico Hulkenberg 8. Altra prestazione maiuscola del tedesco che, con una strategia ad una sosta, bissa i punti conquistati al Montmelò.

Esteban Ocon 7,5. Con la strategia ad una sola sosta, con uno stint interminabile su gomma hard, riesce a rimontare dal fondo chiudendo a punti nel GP numero 200 della Haas.

Carlos Sainz 7. Costretto a partire dal fondo, e per colpe non sue, chiude a punti ma visto il passo della Williams il bicchiere è più mezzo vuoto che pieno.

Oliver Bearman 6,5. Il giovane inglese è autore di una bellissima rimonta ma non centra la top 10 che, invece, avrebbe ampiamente meritato.

Yuki Tsunoda 5. Rimonta dal fondo dello schieramento dopo l'erroraccio nelle FP3 (sorpasso in regime di bandiera rossa), ma la maledizione della seconda vettura Red Bull ha inevitabilmente colpito anche lui.

Franco Colapinto 6,5. Dopo diversi GP in cui sembrava essere entrato nel mirino di Flavio Briatore, l'argentino si riscatta con una prova discreta anche se terminata fuori dalla zona punti.

Gabriel Bortoleto 5. La sua gara è lineare e senza errori macroscopici ma la differenza di rendimento con Hulkenberg incomincia ad essere imbarazzante.

Pierre Gasly 5. Chiude dietro al compagno di squadra in un weekend dove è stranamente sottotono. Classico passaggio a vuoto da archiviare in fretta.

Isaac Hadjar 5. L'errore in qualifica pregiudica inevitabilmente il suo weekend ma il passo della Racing Bulls non è stato lo stesso dei precedenti appuntamenti.

Lance Stroll 5. Dopo l'assenza forzata del GP Spagna il canadese è nuovamente una presenza impalpabile nel paddock chiudendo ultimo e staccatissimo dal compagno di squadra che, invece, chiude a punti.

Lando Norris 4,5. Errore pesante il suo quando a tre giri dal termine, in un tentativo di sorpasso, finisce per colpire Piastri rovinando la sua gara e rischiando di rovinare pure quella del leader del Mondiale. La sensazione è che a livello mentale stia incominciando a soffrire la pressione.

Liam Lawson 5. Altra gara incolore per il neozelandese che è costretto al ritiro mentre veleggiava in ultima posizione.

Alexander Albon 5. Weekend sottotono per l'anglo-thailandese che pure nelle libere aveva fatto ben sperare. Si ritira per noie tecniche dopo una gara passata a duellare con le vetture di centro gruppo e con una pericolosissima escursione fuori pista nella fasi iniziali del GP.

Vincenzo Buonpane