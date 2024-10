IMSA | Cadillac, Acura e Porsche si preparano per il 2025

Cadillac, Acura e Porsche si preparano per la prossima stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che come da tradizione inizierà a gennaio con la Rolex 24 at Daytona.

Manca sempre meno all'inizio della prima delle undici prove previste per quanto riguarda il più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi che nella classe regina vedrà in azione anche Lamborghini, BMW e l'inedita Aston Martin Hypercar schierata da Heart of Racing.

Cadillac Racing, Bamber torna full-time

Earl Bamber torna a tempo pieno nella classe regina dell'IMSA WTSC. Il neozelandese ex campione in GTLM sarà all'attacco con la Cadillac #31 Whelen Engineering accanto al confermatissimo Jack Aitken.

L'ex vincitore della 24h di Spa, 24h Le Mans e della 24h del Nurbugring prende il posto di Pipo Derani che come noto non sarà più della partita con la riconoscibile auto #31 Action Express Racing che nelle cinque tappe della Michelin Endurance Cup 2025 accoglierà anche l'ex pilota FIA F2 Fred Vesti.

Non ci sono sorprese, invece, per gli equipaggi di Wayne Taylor Racing, squadra che torna con General Motors dopo aver corso e vinto negli ultimi anni con Acura.

Ricky e Jordan Taylor torneranno rispettivamente con Filipe Albuquerque ed il fresco campione European Le Mans Series Louis Delétraz a bordo della V-Series R #10 e della gemella #40.

Will Stevens ed Alex Lynn sono stati nominati come piloti per le sfide di durata con la Cadillac #10 e la vettura #40, mentre per la singola Rolex 24 avremo anche Kamui Kobayashi e Brendon Hartley. Entrambi hanno già corso negli ultimi anni con WTR nella prima importantissima competizione della stagione agonistica.

IMSA WTSC 2025 - Credits: Michelin Racing USA

Acura, RVDZ e Blomqvist presenti

Acura Meyer Shank Racing with Curb Agajanian si prepara per tornare all'assalto dell'IMSA WTSC dopo il titolo del 2023 e l'anno sabbatico nell'ultima stagione agonistica per concentrarsi esclusivamente sulla NTT IndyCar Series.

L'ex volto di Cadillac Racing Renger van der Zande guiderà l'auto #93 insieme all'ex volto di BMW Motorsport Nick Yelloly, la coppia condividerà il box con Colin Braun/Tom Blomqvist. Il primo torna tra i prototipi dopo aver corso in LMP2 ed in SRO America con Crowdstrike APR o Crowdstrike with Riley, mentre il secondo riprende il proprio impegno in IMSA WTSC dopo aver gareggiato alcuna tappa della Michelin Endurance Cup 2024 con Whelen Cadillac Racing. Attualmente non conosciamo ancora i piloti extra per le corse lunghe del campionato.

Porsche Motorsport, Campbell/Jaminet tornano in coppia

I campioni IMSA WTSC GTD PRO 2023 Mathieu Jaminet e Matt Campbell tornano insieme per la stagione 2025 a bordo della Porsche 963 ufficiale #6. Nick Tandy saluta quindi il francese per impegnarsi con il campione in carica Felipe Nasr a bordo della Porsche #7. Nelle prove di durata avremo, invece, Kevin Estre e Laurens Vanthoor, rispettivamente con la #6 e la #7.

Mancano ora all'appello gli uomini di Proton Competition (Endurance Cup Only) e JDC MotorSports Porsche. Con quest'ultima squadra mancherà sicuramente Richard Westbrook che dopo l'ultima Motul Petit Le Mans ha annunciato il ritiro dalle competizioni.

Credits: Porsche Motorsport

Aston Martin, BMW e Lamborghini?

Incertezza estrema per Aston Martin che non ha ancora rivelato nessun pilota per il programma IMSA WTSC 2025. Non è da escludere però un impiego di alcuni volti di Heart of Racing che negli ultimi anni hanno gareggiato in GTD PRO come Ross Gunn, Alex Riberas o Roman De Angelis.

BMW Motorsport deve trovare un sostituto a Nick Yelloly, non è da escludere in merito un ritorno di Augusto Farfus. Attenzione però ai tanti impegni del brasiliano che quest'anno ha militato full-time nel FIA World Endurance Championship con WRT BMW e nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con ROWE Racing BMW.

Lamborghini, invece, correrà ancora nell'Endurance Cup e non è da escludere una conferma da parte di Romain Grosjean/Andrea Caldarelli/Matteo Cairoli.

Credits: Courtesy to IMSA

IMSA 2025, nelle altre categorie

In attesa di scoprire cosa accadrà in GTD PRO, nella speranza di avere nuovamente anche la Ferrari 296 GT3 targata Risi Competitione, Mikkel Jensen/Steven Thomas sono confermati in LMP2 con TDS Racing così come Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon torneranno a bordo dell'ORECA #74 Riley.

Kenton Koch/Seth Lucas, invece, sono i nuovi volti per Korthoff/Competition Motors Mercedes #32 in GTD, mentre Orey Fidani/Matt Bell correranno ancora una volta con AWA Corvette #13. Menzione anche per il nuovo team van der Steur Aston Martin #19, squadra che nel 2023 ha corso nell'IMSA Michelin Pilot Challenge in GS. Il proprietario Rory van der Steur è regolarmente atteso in azione in compagnia del francese Valentin Hasse-Clot.

Luca Pellegrini