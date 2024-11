JuniorGP | Estoril 2: Álvaro Carpe è campione, Guido Pini 2° in campionato

L’ultimo round della stagione del FIM JuniorGP ha incoronato ben tre campioni sulle quattro categorie disponibili. Álvaro Carpe ha bissato il titolo ottenuto in Rookies Cup davanti a Guido Pini, vincitore di Gara 1 a Estoril ed ufficialmente eleggibile per competere in Moto3 nel 2025. Titolo europeo Moto2 andato nelle mani di Roberto García, mentre è Mario Mayor a festeggiare in Stock 600.

JuniorGP | Álvaro Carpe vince il titolo dalla ghiaia

La prima delle due gare del JuniorGP era sicuramente carica di tensione per il titolo ancora in gioco tra Álvaro Carpe e Jesús Rios, i quali hanno vissuto una Gara 1 rocambolesca. Il campione della Red Bull Rookies Cup ha finito la propria corsa nella ghiaia a causa di un contatto con l’irlandese Casey O’Gorman. Carpe ha dovuto così vivere gli ultimi giri della prima manche dal proprio box, sperando di non perdere troppi punti in classifica. Il miglior alleato dello spagnolo è stato Guido Pini: il toscano è arrivato fino all’ultima curva carena contro carena con Rios, avendo la meglio e rallentando di molto lo spagnolo in uscita. Il lungo rettilineo di Estoril ha premiato Pini, che ha conquistato così il 3° successo stagionale con 48 millesimi su Cormac Buchanan e 66 su Brian Uriarte. Jesús Rios ha concluso solamente al 7° posto dopo essere scattato dalla 32ª casella di partenza dietro a Dodò Boggio. Carpe ha potuto così festeggiare il titolo JuniorGP, diventando il terzo pilota dopo José Antonio Rueda e Ángel Piqueras a vincere entrambe le competizioni giovanili nello stesso anno.

Nella seconda manche, a giochi già decisi, c’erano solamente le posizioni dietro Carpe da giocarsi in campionato. Il podio del JuniorGP è eleggibile per correre in Moto3 nonostante sia al di sotto dei 18 anni di età, limite minimo per partecipare al Motomondiale: una grande occasione, quindi, per Guido Pini, arrivato con 8, 12 e 13 punti di vantaggio sulla concorrenza. Il toscano ha perso la volata con Máximo Quiles, alla prima vittoria nel JuniorGP: Pini è 2° sia al traguardo che in campionato nonostante le cinque manche saltate per infortunio, mentre Quiles si aggiudica il 3° posto in campionato. Chiude il podio l’austriaco Jakob Rosenthaler.

Moto2 | Vince Orradre, Roberto García è campione

Si è deciso il titolo anche del campionato europeo Moto2 in quel di Estoril. Sul tracciato portoghese a Roberto García basta un 5° posto per assicurarsi la serie continentale, titolo che però non gli vale la promozione nel mondiale di categoria per il 2025. La gara è vinta da Unai Orradre, il quale ha chiuso così una grande giornata per STV Laglisse Racing (team vincitore del JuniorGP con Carpe, ndr) precedendo sulla linea del traguardo le due Boscoscuro di Alberto Surra e Mattia Casadei, con il piemontese che sfiora anche il 2° posto in campionato ma rimane due punti dietro al compagno di squadra. Quarta posizione alla prima gara nell’europeo per Xavi Artigas, il quale ha rescisso l’accordo che lo legava a Forward Racing in Moto2 per firmare con Preicanos Racing nella serie continentale.

Stock 600 | Sfugge la corona a Dalla Porta, Mayor vince il titolo

Ultimo titolo da assegnare nel weekend di Estoril è quello della Stock 600, categoria fortemente influenzata dai colori italiani nel 2024. Lorenzo Dalla Porta è arrivato in Portogallo per giocarsi il titolo con il compagno di squadra Mario Mayor: il toscano ha chiuso la corsa al 3° posto proprio davanti allo spagnolo, ma sotto la bandiera a scacchi il divario era ancora di 7 lunghezze. Il 18enne si aggiudica così il titolo davanti all’italiano che nella prossima stagione ha già confermato l’impegno nel CIV Supersport sulla Ducati di SGM Tecnic. A vincere la gara, per la prima volta nel campionato, è il sudafricano Dino Iozzo, capace di precedere l’australiano Archie Bob McDonald.

European Talent Cup | Pugliese perde la volata di tre millesimi

Il titolo della European Talent Cup era l’unico già deciso in quel di Aragón, dove Carlos Cano è stato incoronato campione. Lo spagnolo ha chiuso l’ultima gara del campionato al 6° posto, mentre l’Italia ha rischiato di festeggiare un altro successo. Giulio Pugliese, già vincitore in due occasioni nel 2024, è andato a tre millesimi dal festeggiare il terzo successo dell’anno. Il #31 ha perso la volata con Valentín Perrone: il pilota argentino ha portato a casa il primo successo nella categoria prima di lasciare il motociclismo giovanile per salire al mondiale con la KTM di Tech3 Racing. Poco male per Pugliese, che può comunque festeggiare il 3° posto in campionato bruciando sul traguardo Davíd González di un solo millesimo, con il pilota AC Racing Team che chiude così l’ultimo podio della stagione.

Valentino Aggio

