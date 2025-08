Formula Regional | Nel 2026 un nuovo inizio targato FIA

La Formula Regional europea si prepara a voltare pagina. Dal 2026 prenderà infatti il via la nuova FIA Formula Regional European Championship, un campionato di seconda generazione che entrerà ufficialmente sotto l’egida FIA, segnando un passaggio cruciale nello sviluppo della piramide internazionale delle monoposto.

Il progetto, sviluppato con ACI Sport, segna una riorganizzazione completa dell’attuale Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), nata nel 2019. L’obiettivo è chiaro: creare un anello intermedio ancora più solido tra le Formula 4 nazionali e la Formula 3 FIA, offrendo ai giovani talenti un percorso tecnico e sportivo sempre più allineato agli standard internazionali.

Un nuovo pacchetto tecnico: arriva la FR Gen2

Il debutto della categoria sarà accompagnato dall’introduzione della nuova monoposto FR Gen2, dotata delle più recenti innovazioni in termini di sicurezza e prestazioni, oltre a una nuova fornitura di pneumatici Pirelli. La FIA assumerà direttamente il controllo delle attività sportive, tecniche e di sicurezza, collaborando con ACI Sport per definire la strategia complessiva del campionato.

Questo rinnovamento rappresenta un vero reset tecnico e regolamentare rispetto all’attuale FRECA, con un pacchetto studiato per rispondere alle esigenze del motorsport moderno e alla crescita dei piloti di domani.

Una piattaforma di lancio già collaudata

Dal debutto nel 2019, la Formula Regional europea ha ospitato oltre 160 piloti di 44 nazionalità diverse, con 22 team al via e un livello tecnico che l’ha resa una delle categorie più competitive al mondo. È stata il trampolino di lancio di nomi come Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.

Con il nuovo format, la categoria ambisce a consolidare questo ruolo, rafforzando la propria immagine di riferimento internazionale per la formazione dei futuri campioni.

Un tassello chiave nella piramide FIA

La ristrutturazione della Formula Regional europea si inserisce nella strategia FIA di rendere più chiaro e accessibile il percorso verso l’élite del motorsport: dalla Formula 4, passando per la Formula Regional, fino alla Formula 3.

Anche le altre serie Formula Regional Certified by FIA in America e Giappone, così come i trofei in Medio Oriente e Oceania, continueranno a svolgere il loro ruolo di piattaforme regionali, ciascuna con il proprio percorso verso la seconda generazione di monoposto.

Le parole dei protagonisti

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA:

“Questo progetto offrirà ai giovani piloti un ambiente più forte e meglio supportato. Con una visione di progressione chiara e il sostegno delle regioni FIA, compiamo un passo importante per garantire il futuro della piramide delle monoposto. Accessibilità, credibilità internazionale ed efficienza dei costi sono i pilastri di questa iniziativa.”

Gen. Tullio Del Sette, Commissario Straordinario ACI:

“Con l’ingresso ufficiale della Formula Regional European Championship tra le serie FIA, la Federazione italiana conferma il proprio ruolo di primo piano nello sviluppo dell’automobilismo internazionale. È un riconoscimento prestigioso del lavoro svolto e dell’efficacia del nostro modello organizzativo, che offrirà ai piloti un contesto tecnico e sportivo di alto livello, preparando i campioni del futuro.”

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la Formula Regional by Alpine continua la sua stagione. Il prossimo appuntamento sarà questo weekend all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel corso dell'ACI Racing Weekend.

Anna Botton