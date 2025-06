EWC | 8H Spa, prima ora: è duello YART - FCC TSR Honda

La solita partenza per YART ha sancito il primo dei colpi di scena del secondo round dell’EWC, la 8H di Spa. Moto spenta e ventesima posizione dopo la prima curva, Marvin Fritz ha avuto il suo bel da fare per recuperare il tempo perduto e tornare davanti. Stessa problematica per BMW Motorrad, anche loro decisamente attardati nella prima fase di gara, ma ora tornati nelle posizioni che contano.

EWC: FASE A DUELLI

Davanti sono FCC TSR Honda e Yamaha Yart a giocarsi la testa della 8H di Spa in classe EWC. La Honda #5 è partita bene sin da subito, con Corentin Perolari a comandare la gara dalla prima curva fino alla fine del suo stint. Alla ripartenza dopo il pit stop, Alan Techer è sembrato da subito più in difficoltà con il grip, tanto che il subentrato Karel Hanika ha potuto intavolare subito un bel duello per la leadership. Ci si aggiunge ovviamente un meteo incerto, con qualche goccia di pioggia e la Yamaha di MotoAin con la rottura del motore (e conseguente olio in pista ed in pitlane) a rendere tutto ancora più complesso. Dietro il duo di testa, un’altra coppia sta ballando per la terza posizione: Markus Reiterberger ed Etienne Masson. SERT attualmente comanda dall’ultimo gradino del podio, seguita proprio da BMW Motorrad, Tati Team, Kawasaki Maxxes e ERC Endurance BMW.

STOCK: TECMAS BMW LA MIGLIORE

Per la classe Superstock la prima ad essere in lotta per la vittoria è BMW Tecmas Champion, appena rientrata dopo l’assenza della 24H di Le Mans. La loro ottava posizione assoluta dimostra un gran ritmo, ma Jordi Torres sta attaccando incessantemente con la Honda #777 del team Wojcik. Le insegue a distanza l’Aprilia #49 del team M2-Revo, con la spada di Damocle del fatto che Saltarelli, ora alla guida, sia partito senza i bracciali distintivi. Quarta piazza di classe per la BMW dell’Hungarian Racing Team, quinta Rac41 Chromeburner con Manfredi in sella.

PRODUCTION: CHE CONFUSIONE

Bisogna ammettere che la Production ha bisogno di tempo per affinarsi al mondiale Endurance. Da un lato la Yamaha R1 del team MotoAin ha sparso olio per metà giro prima di capire che qualcosa non andava. Ci si aggiungono le due Kawasaki, quella del Green Team 42 e la Artec #199, che stanno girando entrambe con i fari spenti. Attualmente comanda proprio la #199, davanti la Yamaha #222 ed alla sorella Ninja ZX10-R #42. Prossimo aggiornamento alle 16:30 italiane per le 4 ore di gara.

Fonte: FIMEWC.com

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MotoGP | GP Aragón, Qualifiche: Marc Márquez da record, Morbidelli è 3°