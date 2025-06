MotoGP | GP Aragón, Qualifiche: Marc Márquez da record, Morbidelli è 3°

Non ci sono sorprese nelle qualifiche di MotoGP per il Gran Premio di Aragón. Marc Márquez torna al palo in occasione della Sprint di questo pomeriggio con una pole position da record. Álex Márquez si conferma come migliore degli “altri”, mentre a chiudere la prima fila c'è un sorprendente Franco Morbidelli.

Sessione instabile per Márquez, bravo Morbidelli

Marc Márquez non può essere raggiunto al MotorLand: discorso piuttosto semplice, così come recita il 1:45.704 fatto stampare durante la qualifica della mattinata. La sensazione, però, è che ci fosse qualcosa in più nelle mani del capo-classifica, che anche nel suo giro più veloce ha avuto diversi scodinzolamenti della sua Desmosedici GP25. Poco importa, così come il penultimo tentativo abortito dopo un solo settore da record. Lo segue, come al solito, Álex Márquez: il pilota Gresini Racing si ferma a 260 millesimi dal fratello ma, come ha dichiarato ieri, il distacco sembra essere molto più grande rispetto a quanto i tempi non mostrino. Ad impensierire Márquez è Franco Morbidelli, tornato ai livelli del 2020 come quando vinse al MotorLand al termine di una gara fenomenale. All'ultimo giro disponibile, dopo un casco rosso al primo settore, Morbidelli era a pochi millesimi dal #93 nel secondo e soprattutto nel terzo intertempo, da sempre terreno di caccia per il catalano. Morbidelli ha peggiorato al termine del giro: la gomma Michelin posteriore ha gridato pietà nell'ultimo lungo curvone di Aragón al terzo giro lanciato di utilizzo. Prima fila per la prima volta con i colori Pertamina Enduro VR46 Racing Team per Frankie.

Bagnaia apre la seconda fila, disastro Bezzecchi

Riesce a limitare i danni Francesco Bagnaia nelle qualifiche del GP di Aragón: il torinese è 4° al termine del turno cominciato piuttosto male con un primo tentativo quasi disastroso. Poco male per Pecco, che avrà sicuramente da guardarsi le spalle: dietro di lui ci sono le due KTM di Pedro Acosta e Brad Binder, entrambi con un grosso problema nell'ultimo settore rispetto a Ducati. Le RC16, dal proprio canto, solitamente riescono a partire alla grande. Bagnaia non è certo nella posizione di poter lasciare posti tra sé e i Márquez. Terza fila formata da Fermín Aldeguer, Maverick Viñales e Fabio Quartararo, passato per il Q1 così come Fabio Di Giannantonio (10°). Le due Honda di Joan Mir e Johann Zarco chiudono il Q2.

A chi è andato tutto storto nella mattinata di Aragón è Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, vincitore solo due settimane fa a Silverstone, partirà dalla 20ª e penultima casella sullo schieramento di partenza. Bez è caduto in curva 3 al primo tentativo lanciato del Q1, dove arrivava da favorito in virtù dell'undicesimo crono nel turno di Practice. Una scivolata tutto sommato innocua, che lo ha però costretto a cambiare moto. Il secondo modello di RS-GP a disposizione del #72 ha avuto un problema di tipo elettrico, presumibilmente. Con un solo tentativo, Bezzecchi ha chiuso al 20° posto, mettendosi alle spalle solo Somkiat Chantra.

MotoGP | GP Aragón: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

