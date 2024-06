Red Bull Rookies Cup | Mugello: Quiles e Perrone i vincitori, paura per Moodley

Due gare pazzesche quelle andate in scena al Mugello della Red Bull Rookies Cup, la principale categoria in cui crescono le giovani leve prima di arrivare al Mondiale. I vincitori delle due manche sul tracciato del Mugello sono stati Maximo Quiles e Valentin Perrone, entrambi di pochi millesimi nei confronti degli avversari. Quiles stesso è stato protagonista della terrificante caduta di Ruché Moodley in Gara 2, venendo così squalificato dal round di Assen.

Gara 1 | 4 millesimi regalano la vittoria a Quiles su Uriarte

La prima delle due gare della Rookies Cup si è conclusa con uno splendido duello a tre nel finale tra i tre contendenti al titolo: Maximo Quiles, Brian Uriarte e Alvaro Carpe. I tre spagnoli sono arrivati a giocarsi la vittoria dopo aver sgranato il gruppo in un ultimo giro pazzo. Alla prima curva è uscito dalla lotta per la vittoria Veda Pratama (5° al traguardo, ndr) a causa di un lieve contatto. Nelle curve successive è stato il turno degli anglofoni Carter Thompson (9°) e Kristian Daniel (11°), entrambi usciti di pista. Quiles, uscito in testa dalla “Bucine”, è riuscito a mantenere la posizione nonostante il lungo rettilineo, battendo Brian Uriarte per soli 4 millesimi. Alvaro Carpe termina, invece, al terzo posto a soli 44 millesimi dalla vittoria. A chiudere il gruppo di testa Ruché Moodley, Veda Pratama, Valentin Perrone e Hakim Danish: il malese ha avuto la forza di ricucire lo strappo dal gruppo di testa negli ultimi giri della corsa, rendendo così la gara una splendida lotta tra oltre dieci piloti per il podio. Giulio Pugliese è il primo degli italiani in ottava posizione, mentre è stata una manche sfortunata per gli altri due Azzurri. Termina fuori dai punti, in sedicesima posizione, Dodò Boggio, mentre Loenardo Zanni è stato protagonista di un problema tecnico mentre si trovava nel gruppo di testa.

Gara 2 | Paura per Moodley sul rettilineo, vince Perrone

Gara 2 della Red Bull Rookies Cup ha aperto il programma domenicale sul tracciato del Mugello, rischiando davvero grosso. Già dopo la prima manche del sabato, la Direzione Gara aveva già espresso la propria preoccupazione nei confronti del waving sul rettilineo finale, ovvero il cambio di traiettoria da parte di alcuni piloti per non consentire agli avversari di prendere la scia. Il leader Maximo Quiles, nel cercare di non dare la scia agli inseguitori all'uscita della “Bucine” si è toccato con Ruché Moodley: il sudafricano, una volta perso il controllo, si è toccato con Alvaro Carpe, finendo a terra fortunatamente senza conseguenze fisiche. A sorpresa, la spunta sulla linea del traguardo Valentin Perrone, l'argentino che si prende il primo successo nella categoria. Dietro di lui sono arrivati ancora una volta i due spagnoli Brian Uriarte e Alvaro Carpe. Rico Salmela chiude 4° dopo il ritiro del giorno precedente, mentre Maximo Quiles è 5°. Il giovane spagnolo, al comando del campionato, non l'ha certo passata liscia per l'incidente con Moodley: la Direzione Gara ha deciso di squalificare Quiles dal prossimo round di Assen in quanto responsabile dell'incidente. Hakim Danish chiude 6° davanti a Leonardo Zanni, con Veda Pratama, Dodò Boggio e Giulio Pugliese a chiudere la top 10.

In classifica generale Maximo Quiles rimane al comando con 74 punti, seguito da Brian Uriarte a -8 e Alvaro Carpe a -13. Riguardo gli italiani sono ottavo e decimo Giulio Pugliese e Leonardo Zanni, mentre è solo ventesimo Dodò Boggio. Non ha ancora preso parte nemmeno ad una gara Guido Pini, ancora alle prese con l'infortunio al gomito nei test di Jerez della JuniorGP. La Rookies Cup tornerà tra 3 settimane ad Assen, l'università del motociclismo.

Redazione

