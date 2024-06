GTWC Europe | 24h Spa: Aston Martin beffa Ferrari nel finale

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin #7) vincono in modo clamoroso la CrowdStrike 24h Spa, l'appuntamento più importante del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell'Intercontinental GT Challenge. Il marchio britannico, vincente solamente nel 1948, si impone davanti a Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon (Ferrari #51) ed a Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts (WRT BMW #32).

Ferrari prende la vetta, Aston Martin e BMW

A meno di 4h dalla fine, la Ferrari ha ripreso il comando della 24h di Spa grazie ad un giro velocissimo in uscita dalla pit road da parte di Alessandro Pier Guidi. Il piemontese ha beffato Comtoyou Aston Martin #7 e ROWE Racing BMW #998, rispettivamente presenti in seconda e prima piazza prima del passaggio in pit road.

AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51, anche grazie all'assenza di Safety Car o di altre neutralizzazioni, ha dominato la scena respingendo ogni ipotetico ritorno da parte di Aston Martin e di BMW, uniche in grado di poter impensierire il marchio di Maranello.

La pit lane chiusa, la gioia per Aston Martin

Tutto è cambiato in occasione dell'ultimo pit stop per Ferrari, brand che ha trovato la pit lane chiusa per un problema alla Lamborghini #19 del GRT Grasser Racing Team. Alessandro Pier Guidi ha dovuto alzare bandiera bianca ed attendere la rimozione della vettura bolognese, una beffa senza precedenti che ha riscritto la classifica generale.

Ferrari raccoglie un amaro secondo posto cedendo la posizione anche BMW #998 di ROWE Racing. Aston Martin, invece, ottiene la prima gioia in Europa con la nuova GT3, Mattia Drudi, Marco Sorensen e Nicki Thiim segnano la storia per il marchio inglese e per Comtoyou Racing.

Walkenhorst Motorsport Aston #34, per una penalità dopo un contatto con la Ferrari #51, si ferma in quarta piazza davanti a GRT Grasser Racing Team Lamborghini #163. Niente da fare per Porsche, SSR Herberth ha dovuto accontentarsi dell'ottava piazza conclusiva dopo una prova oltremodo difficile.

Gold, Silver e PRO AM Cup a Mercedes

Gold, Silver e PRO Am Cup finiscono nelle mani di Mercedes. Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann/Mikaël Grenier/Phili Ellis ( AlManar Racing by GetSpeed #777) dominano e vincono nella prima classe citata precedendo Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla/Ugo de Wilde ( Sainteloc Racing Audi #25) e Jusuf Owega/Arjun Maini/Michele Beretta (Haupt Racing Team Mercedes #77)

In già citato team GetSpeed ottiene anche l'acuto in Silver Cup con Anthony Bartone/James Kell /Yannick Mettler/Aaron Walker #3, mentre in PRO AM è da rimarcare l'affermazione di CrowdStrike By Riley con George Kurtz/Colin Braun/Nicky Catsburg/Ian James.

Nel primo caso il team teutonico ha preceduto Christopher Zoechling/Jop Rappange/Marius Nakken/Axel Blom (Dinamic GT Porsche #55 ) e Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul/Esteban Masson (Winward Racing Mercedes #57). Nel secondo, invece, la compagine che corre anche nel GTWC America ha battuto Rio/David Pun/Kevin Tse/Indy Dontje (Uno Racing Team with Landgraf Mercedes #16) e Alex Buncombe/Chris Buncombe/Jann Mardenborough/Josh Caygill (Team RJN McLaren #100).

Tresor Attempto Racing sorride in Bronze Cup

Tresor Attempto Racing Audi #66 sorride in Bronze Cup imponendosi con Andrey Mukovoz/ Dylan Pereira/Max Hofer/Aleksei Nesov. Prova senza errori in una delle classi più complicate per il team di Ferdinando Geri, meritatamente a segno davanti a Andrea Bertolini/Jeff Machiels/Louis Machiels/Tommaso Mosca (AF Corse Ferrari #52) e Patrick Kujala/Gabriel Ridone/Casper Stevenson/Michele Michelotto ( Barwell Motorsport Lamborghini #72)

Bellissima rimonta da parte dell'ultima squadra citata, ferma in griglia di partenza prima della green flag un giorno fa. Ferrari agguanta quindi un prezioso podio oltre all'affermazione overall.

Prossimo atto del GTWC Europe a Hockenheim a metà luglio per quanto riguarda la Sprint Cup. Il prossimo atto dell'Intercontinental GT Challenge, invece, sarà a Indianapolis in autunno in occasione dell'evento conclusivo del GTWC America.

Da Spa - Luca Pellegrini