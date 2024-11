F1 | GP d'Italia a Monza sino al 2031

Monza continuerà ad accogliere il GP d'Italia di F1 almeno sino al 2031. Il circuito brianzolo mantiene quindi la propria collocazione nel calendario del Circus con un prolungamento di sei anni del contratto esistente.

Dopo una lunga trattativa, Monza e la F1 hanno trovato un accordo almeno sino al 2031. Il tracciato lombardo accoglierà ancora una volta la massima formula confermandosi sede del GP Italia come accaduto negli ultimi anni.

A pochi mesi dalla vittoria della Ferrari #16 di Charles Leclerc arriva quindi una gradita notizia per gli appassionati italiani. Almeno nel breve termine ci sarà quindi almeno un round sul nostro territorio in attesa dell'ipotetica conferma del GP Emilia Romagna di Imola.

Monza continua una tradizione lunghissima come sede del GP Italia di F1, sempre rispettata dal 1950 ad oggi (tranne nel 1980). Tanti i lavori svolti dall'Autodromo nell'ultimo periodo per realizzare le richieste da parte della FIA e della F1 al fine di prolungare il contratto esistente.

Le opere di ammodernamento continueranno nel 2025 con miglioramento dei servizi e all’ampliamento del Paddock Club con conseguente nuovo posizionamento del Media Center che presumibilmente non sarà più sopra la pit lane.

Il Presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani ha commentato in una nota:

Siamo orgogliosi, come ACI, di essere riusciti a garantire altre sei edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’Autodromo Nazionale di Monza dopo il 2025. Si tratta di un grande risultato, frutto della determinazione, della serietà e della professionalità messa in campo dall’Automobile Club d’Italia, sia nella realizzazione dei lavori compiuti nei primi sette mesi del 2024, per adeguare l’impianto agli standard attuali, sia in questa complessa trattativa di rinnovo. Ma dobbiamo ringraziare per il prezioso e determinante contributo il Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1, Stefano Domenicali, che ha reso possibile questa estensione del contratto, e soprattutto il Governo, la Regione Lombardia, e tutte le Istituzioni locali che hanno consentito al Gran Premio d’Italia di attrarre, nel corso delle ultime edizioni, un numero sempre maggiore di appassionati. In particolare, tengo a sottolineare l’essenziale contributo di Governo e Regione Lombardia che hanno investito risorse su questo ultracentenario impianto, finanziando le opere realizzate quest’anno.