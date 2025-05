GTWC Europe | Ultimo test a Monza prima di Spa

Nuovo appuntamento questo fine settimana a Monza per quanto riguarda il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il prestigioso campionato continentale riservato alle GT3 torna protagonista questo week-end per l’ultima competizione di durata prima della leggendaria 24h di Spa che come accaduto negli ultimi anni si terrà a fine giugno.

3h Monza - Credits: GTWC Europe

BMW subito verso il bis?

WRT ha ottenuto il successo nell’opening round del Paul Ricard grazie all’ottimo lavoro di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts al volante della BMW M4 GT3 EVO #32 WRT. La compagine belga ha primeggiato recuperando dalla nona piazza durante la 1000km francese, l’obiettivo è quello di confermarsi già in Italia in un tracciato che storicamente ha sempre visto competitive le BMW M4 GT3.

ROWE Racing, in pista quest’anno con Jesse Krohn, Augusto Farfus e Raffaele Marciello, ha infatti primeggiato nel 2023, mentre WRT ha ottenuto una storica affermazione lo scorso anno con l’equipaggio Bronze Cup (#30) composto da Ahmed Al Harthy/Sam De Haan/Jens Kligmann. Il tridente riuscì a risalire dal fondo dello schieramento imponendosi davanti alla BMW #32 WRT, miglior protagonista iscritto in classe PRO.

In Italia occhi puntati ovviamente alle due Ferrari 296 GT3 AF Corse ed alle Lamborghini Huracan GT3 EVO2 schierate da VSR e da GRT - Grasser Racing Team. Per il marchio di Maranello tornano regolarmente in azione Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera #51 e Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc #50, mentre nel secondo caso ci saranno Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper #63 e Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli #163.

Attenzione speciale alla vigilia del week-end anche per la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing Team MANN-Filter, in pole in Francia con Matteo Cairoli/Maro Engel/Luca Stolz. Oltre alla riconoscibile vettura tedesca campione in carica GTWC Europe Overall e GTWC Europe Sprint Cup Overall resta sempre in agguato anche l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #7 Comtoyou Racing di Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen.

Credits. GTWC Europe

Tre soste obbligatorie, attenzione!

Come accaduto lo scorso anno, la tappa di Monza avrà tre soste obbligatorie. La decisione è stata presa da SRO per permettere a tutte le formazioni di completare il tempo massimo di stint senza dover risparmiare carburante. Il provvedimento cambia però completamente il format rendendo l’appuntamento brianzolo unico nel proprio genere, solitamente sono infatti necessarie due pit stop per completare le tre ore previste.

Da citare, invece, alcune importanti assenza vista la concomitanza con la tappa di Detroit dell’IMSA WeatherTech Sports Car Championship. In merito spicca l’assenza di Laurin Heinrich (#22 Schumacher CLRT Porsche), Klaus Bachler (#22 Schumacher CLRT Porsche), Marco Mapelli (VSR Lamborghini #163) e Dan Harper (#911 Paradine Competition BMW - Bronze Cup).

Al loro posto nell'ordine ritroveremo Larry Ten Voorde, Morris Schuring, Mattia Michelotto ed il quattro volte campione BTCC al debutto assoluto in GT3 Ash Sutton.

3h Monza: nelle altre classi

Nelle altre classi tutto resta più che mai aperto in vista del secondo atto del GTWC Europe Endurance Cup. CSA McLaren ha primeggiato in Gold Cup in Francia con Arthur Rougier/James Kelly/Simon Gachet, mentre in Silver Cup è arrivata al debutto la prima affermazione della BMW M4 GT3 EVO #992 Paradine Competition di Charles Clark/James Kellett/Pedro Ebrahim.

Gli equipaggi citati hanno tutte le carte in regola per imporsi nuovamente nel Tempio della velocità. Attenzione però in Silver Cup a Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul/Aaron Walker (GetSpeed Mercedes #6), campioni in carica che non hanno brillato in Francia dopo un 2024 stellare.

Parentesi finale per la Bronze Cup che a Le Castellet ha premiato la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Dennis Marschall/Conrad Laurens. La compagine elvetica ha messo tutti in riga come accaduto lo scorso anno, attenzione però a Morris Schuring/Loek Hartog/Antares Au (Rutronik Racing Porsche #97) e Thomas Fleming/Guilherme Oliveira/Miguel Ramos (Garage 59 McLaren #188).

Domenica la seconda prova del GTWC Europe Endurance Cup a Monza alle 15.00, come sempre il turno verrà preceduto dalle qualifiche ufficiali.

Luca Pellegrini