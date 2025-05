F1 | GP Monaco: Racing Bulls protagonista nella domenica “perfetta”

La Racing Bulls esce festante dal Principato dopo un GP Monaco che ha consegnato alla squadra di Faenza il suo miglior risultato in Formula 1 sotto l’attuale identità. Dopo una serie di tappe positive ma non di certo eccezionali, il team satellite della Red Bull ha concretizzato il suo pacchetto con il sesto posto di un Isack Hadjar sugli scudi per tutto il weekend e con l’ottavo posto di un Liam Lawson che ha giocato per la squadra conquistando i suoi primi punti stagionali.

Hadjar al settimo cielo: “Un piano eseguito alla perfezione”

Nonostante una qualifica da sogno, rimaneva ancora tanta incertezza per le strategie da adottare in gara con l’obbligo delle due soste: alla domenica però, dopo aver visto il ritmo dei primi in classifica, il muretto VCARB ha deciso di giocarsela tutta sulla track position affidando a Lawson il compito di fare da tappo al gruppo che sopraggiungeva, così che Hadjar potesse spingere e fare subito le due soste obbligatorie (tanto da passare brevemente alle soft prima di montare le gomme hard) per poi tornare davanti ai loro rivali ed arrivare fino in fondo.

Tale stratagemma, ispirata dalla Haas di Komatsu vista lo scorso anno, ha dato i suoi frutti con un Isack che ha potuto così assicurarsi la sua sesta posizione e il suo miglior risultato di questo inizio stagione già ad un quarto di distanza della gara. La soddisfazione del rookie francese, ovviamente, è enorme nelle sue dichiarazioni post-gara:

È stata la domenica perfetta per noi. Sono molto felice ed onestamente non c’era niente che avrei potuto fare di meglio in questa gara, il che la considero come una piccola vittoria. Avevamo un piano e l’abbiamo eseguito alla perfezione. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto oggi come team, anche con Liam che ha finito ottavo dopo avermi aiutato. È stato un grande impegno da parte della squadra e un doppio arrivo a punti è una bella ricompensa per tutti noi. Ho trovato interessante l’idea delle due soste perché c’era molto da cui pensare prima della gara e noi l’abbiamo fatto lavorare con la nostra strategia. Dall’ultima settimana ad Imola abbiamo fatto un passo in avanti ed è un qualcosa che siamo riusciti a portarlo a Monaco. Sono confidente e non vedo l’ora di tornare a correre a Barcellona tra pochi giorni.

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Anche Lawson va a punti: “Era esattamente ciò di cui avevamo bisogno”

La stessa strategia si è rivelata poi fondamentale anche per un Liam che, dopo aver spinto prima con la mescola media e poi con quella morbida, ha potuto mantenere la sua posizione davanti alle Williams dopo la seconda sosta, guadagnando nel frattempo anche l’ottavo posto grazie al ritiro di Fernando Alonso per problemi alla Power Unit della sua Aston Martin.

Tale risultato, che gli è valso i primi punti del suo 2025, è una boccata d’ossigeno per un Lawson che ha lodato anche lui la squadra per il grande lavoro fatto nel corso del weekend nel Principato:

È stato un grande risultato da parte di tutto il team ed è bello uscire con un paio di punti, il che non è facile a Monaco. Vedere entrambe le macchine finire nella top 10 era esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Tutto è andato come doveva questo weekend e abbiamo eseguito la gara alla perfezione. La strategia aveva senso per noi, con la qualifica che abbiamo fatto e il grande passo che abbiamo mostrato nel weekend. Il format a due soste non ha fatto una grande differenza a noi, poteva creare molte opportunità ma è stata una gara piuttosto lineare. Per Barcellona proveremo a mantenere il momento, anche se sarà un tipo di pista diverso. Poi, con i cambiamenti al regolamento tecnico, dovremmo adattarci il più velocemente possibile.

Mekies esalta i piloti: “Hanno fatto la differenza, non sembrava la loro prima volta a Monaco”

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Non poteva mancare inoltre il commento del team principal Laurent Mekies che, dopo essere arrivato a Faenza nel 2024, ha messo la sua firma sul miglior risultato stagionale con una strategia applicata alla perfezione e un doppio piazzamento a punti che ha consentito alla Racing Bulls di salire al settimo posto della classifica costruttori con 22 punti e di avvicinarsi al sesto posto occupato dalla Haas a quota 26.

Il dirigente francese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la gara:

Che risultato brillante! È stato enormemente gratificante piazzare entrambe le nostre vetture a punti in una delle gare più dure dell’anno. La nostra performance in questo weekend è stata incredibilmente incoraggiante, Monaco è una delle gare più difficili da gestire sotto ogni aspetto e tutti i nostri ragazzi in pista, con il supporto vitale da coloro che erano in fabbrica, erano al top del loro gioco. Isack e Liam sembravano di non essere alla loro prima gara a Monaco e sono stati incredibili per tutto il weekend. Niente è stato semplice, tutti hanno avuto un intenso fine settimana per migliorare la nostra macchina ad ogni sessione e questo ci ha permesso di piazzare entrambe le vetture nel Q3. In una pista dove il pilota fa la differenza, Isack e Liam si meritano il maggior credito per questo risultato e grazie anche alla strategia e al lavoro di squadra di Liam, usciamo da qui con 12 preziosi punti. La nostra monoposto sta migliorando e ora andremo a Barcellona determinati a lottare nella parte alta del centro gruppo.

Andrea Mattavelli