F1 | GP Spagna, qualiche: la cronaca LIVE

Al Montmelò scatta l'ora della lotta per la pole position per le qualifiche del GP Spagna, nona prova del Mondiale F1 2025. I favori del pronostico sembrano essere tutti per le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, ma un occhio di riguardo non può non essere rivolto a Max Verstappen che con la sua Red Bull potrebbe essere l'unica spina nel fianco per i due papaya.

Vincenzo Buonpane