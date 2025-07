WRC | Rally Estonia, venerdì: Solberg stupisce tutti e guida la classifica

Il venerdì di Oliver Solberg, al debutto sulla Toyota Yaris Rally1, non poteva essere migliore. Il giovane figlio d’arte svedese ha infatti dominato la giornata inaugurale del Rally dell’Estonia sulle velocissime prove speciali sterrate, certamente tra le più spettacolari del calendario WRC. Solberg è riuscito a mettersi alle spalle il padrone di casa Ott Tanak e il campione in carica Neuville, mentre Rovanpera e Evans hanno chiuso più staccati la prima giornata.

Oliver sugli scudi nonostante una Toyota non brillante

La giornata inaugurale del Rally Estonia ha messo insieme, considerando anche la P.S. d’apertura di Tartu Vald tenutasi ieri sera, otto prove sterrate molto veloci, caratterizzate da uno strato di polvere molto sottile depositatosi in seguito all’asciugatura del terreno dopo la pioggia caduta nei giorni scorsi sulle foreste e i boschi dello stato baltico. Elfyn Evans, da leader della classifica WRC, ha aperto il gruppo per tutta la giornata, e ha pagato a caro prezzo questa situazione, costretto com’era a praticamente pulire la traiettoria. A ciò è da aggiungere una Yaris non troppo a posto dal punto di vista del setup, come evidenziato anche da Rovanpera, ed ecco che la settima posizione del gallese non deve stupire.

Chi non ha incontrato particolari difficoltà, nonostante si trovasse alla prima uscita al volante di una Rally1, è stato proprio Oliver Solberg. Si dice spesso che i piloti migliori si vedono nel momento in cui li si mette a confronto con una cavalleria importante; beh, questo sembra proprio il caso dello svedese. Partito subito in mattinata di gran carriera, sfruttando anche il fatto di transitare per ottavo nei tratti cronometrati, ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le ripetizioni della speciale di Peipsiaare, la più lunga di giornata con i suoi 24,35 km. Nel pomeriggio, poi, nella doppia Kambja ha continuato a spingere ma cercando sempre di non commettere errori, e arrivando così al parco assistenza serale di Tartu con 12.4 secondi di vantaggio su Tanak. Non c’è che dire: un debutto con le Rally1 da incorniciare.

Dopo una mattinata in cui ha comunque cercato di difendersi, nel pomeriggio anche Kalle Rovanpera ha dovuto cedere agli attacchi delle Hyundai, uscendo dalle posizioni del podio provvisorio. Con le gomme soft, utilizzate praticamente da tutti i piloti, il finlandese ha accusato qualche difficoltà in più rispetto alle vetture coreane. Un problema al motore, invece, ha rallentato sin da subito la corsa di Sami Pajari, che ha dovuto attendere il parco assistenza di metà giornata per tornare ad avere la sua Yaris a pieno regime. Regolare la giornata di Takamoto Katsuta, sesto, che ha comunque faticato tanto a trovare il proprio ritmo.

Hyundai all’attacco, Sesks migliore tra le Puma

Ott Tanak all'attacco sulle strade di casa

Dopo la vittoria ottenuta in Grecia, pare proprio che in casa Hyundai i piloti si siano parecchio ringalluzziti. Sugli sterrati casalinghi, Ott Tanak è sembrato pagare più che altro una posizione di partenza (la seconda) non certo favorevole rispetto al leader Solberg. Lo scratch fatto segnare nella doppia velocissima prova di Mustvee, in ogni caso, lo mette di diritto tra i contendenti per la vittoria, considerando che il distacco non è certo incolmabile.

Thierry Neuville, dal canto suo, ha chiuso il podio virtuale di giornata, recuperando nel pomeriggio la posizione su Rovanpera. Il doppio passaggio a Kambja, con il miglior crono fatto registrare nel primo passaggio, ha sicuramente giovato ad Adrien Fourmaux, dopo una mattinata non certo facile per il francese. Quinto posto di giornata per lui, in recupero su Katusta nel finale, anche se con solo un paio di decimi di vantaggio.

In casa Ford M-Sport, le difficoltà del team britannico sono sembrate ancora una volta evidenti, e poco hanno potuto gli equipaggi in gara, che sono sembrati veramente fare una gara a sé stante. Nel “derby” inglese, il migliore è stato ancora una volta Martins Sesks, che sugli sterrati poco lontani dalla natìa Lettonia è riuscito ad avere la meglio su McErlean e uno spento Munster nonostante un testacoda nel corso del primo passaggio a Mustvee.

WRC2: doppietta estone davanti

Piloti di casa in grande spolvero per quanto riguarda la classifica del WRC2. Robert Virves e Gerog Linnamae guidano infatti la classifica della prima giornata. La terza posizione al momento è occupata dalla Skoda Fabia di Rhoope Koronen, che nel finale di giornata ha avuto la meglio sui connazionali Heikkila e Joona.

Qui tutte le classifiche. Domani sarà un’altra lunghissima giornata per tutti gli equipaggi, che si troveranno ad affrontare nove speciali determinanti per la classifica finale di un rally sempre bello e spettacolare.

Nicola Saglia