GTWC Europe | La stagione 2025 scatta con la 1000km del Paul Ricard

Riparte dalla Francia una nuova edizione del GT World Challenge Europe Powered by AWS, il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3. Corvette si unisce ai nove marchi già presenti nella categoria, in totale avremo ben 59 auto a tempo pieno in pista.

Per la seconda volta nella storia il Paul Ricard accoglie l’opening round dell’Endurance Cup con una 1000km, appuntamento che nel 2024 si era svolto in Arabia Saudita in quel di Jeddah.

L’impianto arabo esce di scena a favore del ritorno di Barcellona che come Nurburgring e Monza ospiteranno una corsa da tre ore. Ovviamente l’appuntamento principale del campionato è la 24h di Spa, indetta a fine giugno e nuovamente valida anche per l’Intercontinental GT Challenge.

Credits: GTWC Europe

Mercedes #48 e Ferrari #51 osservati speciali

Sono due le auto da battere: la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel e la Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera.

L’austiaco ed il tedesco sono i campioni della classifica assoluta del GTWC Europe 2024, abili ad imporsi nella serie anche grazie al titolo ottenuto in Sprint Cup. La coppia tornerà a tempo pieno, nell’Endurance Cup dividerà il volante per la prima volta con il nostro Matteo Cairoli.

Ferrari risponde presente con i campioni Endurance Cup 2024 Pier Guidi/Rovera. Il piemontese ed il lombardo divideranno ancora una volta l’abitacolo della vettura #51 ufficiale insieme all’ex campione Sprint Cup Vincent Abril, in azione con i due italiani lo scorso anno nella 3h di Monza in sostituzione di Davide Rigon.

In classe PRO avremo tre Mercedes AMG GT3 EVO. Oltre alla #48 Winward Racing spicca la #2 GetSpeed di Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz e la #9 Boutsen VDS di Maximilian Goetz/Mikael Grenier/Maxime Martin. Menzione finale per l’ultimo citato, atteso per una nuova avvenuta con il marchio teutonico dopo anni di esperienza nel GTWC Europe e non solo con BMW Motorsport.

Ferrari, invece, avrà nuovamente la seconda 296 GT3 AF Corse - Francorchamps Motors. La #50 vedrà in pista il vincitore 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco, l’ex protagonista del GTWC Europe Sprint in Silver Cup Eliseo Donno ed il campione 2024 nel Campionato Italiano GT Endurance Arthur Leclerc. Prima volta per il monegasco fratello del pilota F1 Charles, titolare di Ferrari che quest’anno ha corso per la prima volta in GTD la Rolex 24 at Daytona a gennaio.

Credits: GTWC Europe

Comtoyou Aston Martin #7 torna all’attacco, BMW cambia equipaggi

Nel GTWC Europe 2025 rivedremo all’assalto anche l’Aston Martin Vantage AMR EVO #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi/Nicki Thiim/Marco Sorensen. L’italiano ed i due danesi hanno ottenuto per il prestigioso brand inglese il successo nell’ultima 24h di Spa prima di contendersi il titolo fino all’ultima tappa di Jeddah.

Per il marchio britannico che da quest’anno è tornato attivo anche nella classe regina del FIA World Endurance Championship ci sarà anche Walkenhorst Motorsport in PRO con Christian Krognes/ David Pittard/Henrique Chaves. Il primo citato torna nel GTWC Europe, vinse nel 2018 la 24h di Spa con la squadra tedesca e con una BMW M6 GT3.

Il marchio bavarese tornerà all’appello in PRO con una M4 GT3 EVO per WRT ed una per ROWE Racing. Tanti i cambiamenti per il costruttore teutonico in seguito alle scomode concomitanze di alcuni piloti con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

WRT farà affidamento per la prima volta su Ugo de Wilde, titolare Endurance Cup insieme a Kelvin van der Linde e Charles Weerts. I due militeranno a tempo pieno anche in Sprint Cup con l’ex volto di Audi Sport che prende il posto del fratello Sheldon e di Dries Vanthoor, impegnati soprattutto con i prototipi quest’anno.

Raffaele Marciello si sposta, invece, da WRT a ROWE Racing con Augusto Farfus e Jesse Krohn. Non ci saranno quindi Max Hesse e Dan Harper, principalmente impegnati in IMSA WTSC e di conseguenza costretti a rinunciare il programma PRO a tempo pieno.

Credits: GTWC Europe

Lamborghini non manca con McLaren, c’è Ford con HRT

Lamborghini non manca all’appello in PRO con GRT- Grasser Racing Team finalmente nuovamente tra i grandi e Vincenzo Sospiri Racing. Non ci sarà quindi Iron Lynx, in azione con Mercedes nel 2025 nel FIA WEC e nell’European Le Mans Series dopo dodici mesi d’attività con le Huracan GT3 EVO2.

Nel primo caso, il team austriaco che vinse nel 2017 la serie, accoglierà il campione 2024 del DTM Mirko Bortolotti insieme a Luca Engstler ed a Jordan Pepper, mentre la squadra tricolore farà affidamento sul tridente composto da Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli #163

McLaren farà affidamento su Garage 59 con la 720S GT3 EVO #59 di Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe oltre alla nuova auto #111 targata CSA Racing. Prima volta per la compagine francese con il brand di Woking dopo aver lasciato Audi Sport, l’équipe citata farà affidamento per l’Endurance Cup su Arthur Rougier/James Kell/Simon Gachet.

Credits- GTWC Europe

Per la prima volta nel GTWC Europe avremo anche una Ford Mustang GT3 schierata da Haupt Racing Team. La compagine teutonica legata negli anni con Mercedes si prepara per una nuova sfida con il marchio americano che lo scorso anno ha gareggiato full-time nell’Endurance Cup insieme a Proton Competition.

In pista con l’auto che ha primeggiato nell’ultima Rolex 24 at Daytona in GTD PRO sono da rimarcare Arjun Maini/Thomas Drouet/Jann Mardenborough. HRT avrà anche una seconda Ford Mustang GT3 anche in Silver Cup di cui parleremo successivamente.

Porsche X3

Porsche Motorsport non poteva mancare alla lunga entry list del GTWC Europe 2025. Il marchio tedesco avrà tre auto full-time in PRO schierate da Rutronik Racing #96, Schumacher CLRT #22 e Pure Rxcing #911. Tutte le formazioni citate riprendono la propria posizione nello schieramento dopo l’esperienza del 2023.

Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello spiccano nel primo equipaggio citato, mentre nel secondo sono da rimarcare Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven. Menzione importante anche per Pure Rxcing, la squadra che ha ottenuto il titolo 2023 in Bronze Cup accoglierà oltre al titolare Alex Malykhin gli austriaci Richard Lietz e Thomas Preining. Di fatto rispetto al 2024 mancano Dorian Boccolacci e Joel Sturm, rispettivamente impegnati con l’auto #22 e con la Porsche 992 GT3-R #911.

Porsche, così come BMW e non solo, potrebbero modificare nel corso dell’anno i propri equipaggi vista la concomitanza tra la 3h di Monza e la 3h di Barcellona con la tappa di Detroit e la Motul Petit Le Mans valide per l’IMSA WTSC.

Credits: GTWC Europe

Gold Cup: debutto per Verstappen.com Racing, alla caccia di un nuovo campione

Debutto per Verstappen.com Racing nel GTWC Europe in Francia al Paul Ricard con un’Aston Martin Vantage GT3 EVO. L’auto #33 è pronta per scendere in pista con Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham, la squadra presenzierà grazie al supporto di 2 Seas Motorsport.

Nell’entry list della Gold Cup, in cui mancano i campioni Gilles Magnus/Paul Evrard attesi nuovamente con Sainteloc Racing Audi #25, ma in Bronze Cup con Benjamin Ricci, spiccano almeno altre tre auto da tenere in considerazione.

In ordine menzioniamo la Porsche 992 GT3-R #92 Herberth Motorsport di Rolf Ineichen/Tim Heinemann/Joel Sturm, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II #88 Tresor Attempto Racing di Riccardo Cazzaniga/Leonardo Moncini/Sebastian Ogaard e la McLaren 720S EVO GT3 #58 Garage 59 di Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald.

Credits: GTWC Europe

Silver Cup: tantissima qualità in griglia per il GTWC Europe 2025

Si riparte in Silver Cup dopo il dominio imposto da Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul/Aaron Walker. Dopo l’impegno con Winward Racing ed il titolo ottenuto con una sfida d’anticipo, il tridente guiderà sempre una Mercedes AMG GT3 EVO, questa volta però con i colori di GetSpeed #6.

Nell’entry list spicca anche la Mercedes #10 Boutsen VDS con i campioni overall e Sprint 2024 Cesar Gazeau/Aurelien Panis accompagnati da Loris Cabirou, equipaggio da tenere in considerazione in uno schieramento sempre più ricco.

Gustav Bergstrom/Etienne Cheli/Gilles Stadsbader sono i nuovi alfieri di WRT BMW #30, mentre David Schumacher/Finn Wiebelhaus/Romain Andriolo sono stati scelti per guidare la Ford Mustang GT3 #65 presente con i colori di Haupt Racing Team. WRT avrà in realtà anche una seconda BMW M4 GT3 EVO in azione, denominata AlManar Racing by WRT con Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann/Ben Tuck #777.

Federico Al Rifai/Mateo Llarena/Jop Rappange saranno gli unici a rappresentare Dinamic GT Porsche #54 in azione. L’ultimo citato sfida il fratello Dante, iscritto con Ivan Ekelchik/Baptiste Moulin al volante della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #19 GRT-Grasser Racing Team.

Spiccano nell’entry list anche Adam Ali/Christian Bogle/Bijoy Garg (Barwell Motorsport Lamborghini #76), Finlay Hutchison/Alessio Deledda/Michele Beretta (Vincenzo Sospiri Racing Lamborghini #60) e Nicolas Baert/Kobe Pauwels/Jamie Day (Comtoyou Aston Martin #21). A differenza di quanto annunciato precedentemente avremo una Chevrolet Corvette Z06 GT3.R in Silver con i colori di Steller Motorsport, l’equipaggio non è ancora stato rivelato.

Credits: GTWC Europe

Bronze Cup: Tempesta Racing vs Rutronik ancora una volta?

Ultima, ma non meno importante, la Bronze Cup che nuovamente assegnerà al team campione overall un invito per la prossima edizione della 24h Le Mans in classe LMGT3.

Tempesta Racing ha vinto l’ultima edizione del campionato Endurance ed il titolo piloti overall con Eddie Cheever III/Jonathan Hui, mentre Rutronik Racing Porsche ha trionfato tra i team overall dopo una lunghissima lotta contro la formazione legata a Ferrari.

Eddie Cheever III/Jonathan Hui tornano insieme a Marco Pulcini al volante della 296 GT3 Tempesta Racing (Ziggo Sport Tempesta Racing #93). Per la compagine tedesca, invece, segnaliamo Morris Schuring/Loek Hartog/Antares Au.

Cambiano squadra Dustin Blattner/Dennis Marschall, attesi con la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing in compagnia di Conrad Laurens. Per la compagine elvetica spicca nuovamente anche la Rossa #8 di Niccolò Schirò/Nicolò Rosi/David Fumanelli, al top nel 2024 proprio in Francia a Le Castellet.

Credits: GTWC Europe

BMW Italia Ceccato Racing entra full-time nel GTWC Europe Endurance Cup in Bronze con Felice Jelmini/Federico Malvestiti/Marcelo Tomasoni, mentre è da citare l’ingresso di Winward Racing Mercedes #81 con Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst.

Conferma nella classe citata anche per Thomas Fleming/Guilherme Oliveira/Miguel Ramos (Garage 59 #159), Ralf Bohn/Robert Renauer/Alfred Renauer (Herberth Motorsport Porsche #91) e Dan Harper/Sean Gelel/Darren Leung (Paradine Competition BMW #991). Il primo citato non potrà correre tutti gli eventi in IMSA WTSC.

Sabato la 1000km Paul Ricard, prevista sulla distanza dei 1000km (sei ore).

Luca Pellegrini