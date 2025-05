GTWC Europe | Inizia l'azione a Monza. Attenzione alla tripla sosta

Cala il sipario sul primo giorno in pista del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Monza. Tutte le 59 auto iscritte hanno regolarmente partecipato alle due sessioni di prove libere in vista delle qualifiche e della gara di domani.

Attenzione alla tripla sosta

La 3h di Monza sarà atipica rispetto a tutti le altre prove del GTWC Europe Endurance Cup. Come accaduto lo scorso anno, per ragioni legate ai consumi, saranno infatti tre le soste obbligatorie che ogni equipaggio dovrà affrontare durante l’evento.

La variabile è da non sottovalutare e può completamente ribaltare la graduatoria assoluta. Ricordiamo infatti lo scorso anno quando a sorpresa la vittoria fu della BMW M4 GT3 #30 WRT regolarmente iscritta alla Bronze Cup e vittima di un incidente in curva 1.

Matteo Braga, Circuit Activity Manager Pirelli, ha affermato in una nota alla vigilia del fine settimana monzese

Sarà decisamente un week-end interessante e sfidante per tutti. Non solo per il numero record di iscritti e il livello di competitività sempre maggiore del GT World Challenge Europe, ma anche per il terzo pit stop obbligatorio a parità di numero di gomme, che aumenterà l’incertezza dell’esito della gara e complicherà le strategie dei team. Date le caratteristiche della gara e del tracciato, un’attenta gestione degli pneumatici sarà fondamentale.

Ultima danza per Andrea Bertolini

Il weekend di Monza segnerà l’ultima apparizione in pista di Andrea Bertolini. La leggenda delle ruote coperte in GT1 e non solo si prepara per salutare lo schieramento al termine della prova di domenica, l’italiano correrà in Bronze Cup con la Ferrari 296 GT3 #52 AF Corse.

Per il Development Driver della Casa di Maranello, classe 1973, i 5,793 chilometri del tracciato italiano saranno il teatro dell’ultima competizione agonistica, a conclusione di un percorso che ha visto Bertolini conquistare dieci titoli internazionali con le vetture derivate dalla produzione di serie: l’ultimo in ordine di apparizione è il successo di classe Pro-Am nel GTWC Europe Endurance Cup 2022.

Mercedes, sarà la volta buona?

Mercedes ha sfiorato la vittoria a Monza nel 2016 e poi non ha più saputo avvicinarsi al successo nel tempio della velocità. Il marchio tedesco si prepara insieme soprattutto a BMW e Porsche ad un mese di giugno di fuoco con la 24h di Spa, la 24h del Nurburgring e soprattutto la 24h Le Mans.

Il marchio di Stoccarda si appresta per tornare in azione sul ‘Circuit della Sarthe’ a distanza di 26 anni dall’ultima volta. I tedeschi puntano anche ad un risultato di peso nell’Inferno Verde, l’ultimo successo in casa è infatti datato 2016.

Le AMG GT3 EVO hanno dominato la giornata odierna siglando il miglior crono nella prima e nella seconda sessione di test collettivi. Winward Racing #81 (Bronze Cup) ha fatto la differenza in mattinata prima di cedere il testimone alla GT3 #9 Boutsen VDS (PRO).

Domani le qualifiche alle 10.00 in vista della gara che scatterà alle 15.00. Come sempre tutto sarà accessibile in diretta sul sito ufficiale oppure sul canale YouTube di riferimento GTWorld.

Da Monza - Luca Pellegrini