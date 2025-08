GT Italia Endurance | Imola: D’auria e Hodenius portano Mercedes in trionfo

Dalla pole alla bandiera a scacchi, tre ore vissute tutte nelle posizioni di testa per gli uomini del team Iron Lynx. Jean-Luc D’auria e Lin Hodenius hanno portato a casa una bellissima vittoria sul tracciato intitolato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari, lasciando veramente le briciole agli avversari nella terza tappa del Campionato GT Italia Endurance. Anche AF Corse ha vissuto una domenica sugli scudi, mettendo in bacheca il successo nella Prima Divisione della GT Cup con Mac e Bohg-Sorensen, addirittura in lotta per la vittoria assoluta.

Mercedes sugli scudi dalla partenza

La prima fila della terza sfida del Campionato GT Italia Endurance vedeva due Mercedes AMG GT3 davanti a tutti con la Iron Lynx di Hodenius davanti alla vettura gemella di Caresani, alfiere del team AKM Motorsport e in equipaggio con l’olandese Sathienthirakul e il tedesco Scholze. Al via, l’ex protagonista della F4 Italia è stato lesto a mantenere la leadership sugli arrembanti avversari alle sue spalle, con anche l’Audi R8 LMS di Cazzaniga a spingere e cercare in qualche modo di dare fastidio alle due gran turismo di Stoccarda. Nel frattempo, alle spalle dei primi, iniziava la risalita della Ferrari 296 GT Cup di Mac, incredibilmente performante sui saliscendi del tracciato romagnolo.

La prima parte di gara è stata caratterizzata da un paio di interruzioni dovute all’ingresso della Safety Car per consentire la rimozione di alcune vetture incidentate lungo il tracciato. Il primo a dover abbandonare la competizione è stato Diego Di Fabio, fermo alla Variante Alta con la sospensione anteriore destra completamente divelta. Entrambi i due piloti davanti a tutti, in ogni caso, non si sono fatti trarre in inganno dalle ripartenze, e sono stati comunque in grado di mantenere la testa della gara. Il gioco dei pit stop, nella fase centrale, ha poi favorito la 296 GT Cup di AF Corse, ma il secondo stint molto performante dello svizzero ha poi rimesso le cose a posto per gli uomini di Iron Lynx, che nell’ultima ora hanno potuto controllare e tagliare il traguardo in prima posizione.

Seconda piazza assoluta e vittoria di categoria Am, invece, per l’equipaggio del team Ceccato Racing formato dai molto veloci ed esperti Anthony McIntosh e Brandon Leitch, entrambi al debutto, che hanno avuto la meglio, in categoria, sulla Lamborghini Huracàn di Pavlovic, Spengler e Lommandhathai. Tornando alla Pro, la seconda piazza di categoria è andata invece alla Audi del team Tresor Attempto Racing leader della classifica con Mazzola, Rauer e Cazzaniga che hanno beneficiato della penalità di tre minuti inflitta alla Huracàn del team VSR per essersi fermata fuori dalla finestra di pit stop.

AKM al top in Pro-Am, AF Corse in Prima Divisione

La Mercedes AMG scattata in seconda posizione si è potuta certamente consolare con la vittoria nella classe Pro-Am, davanti alla 296 del team Easy Race e alla Audi del team Haas RT, che da questa stagione è entrato anche nel campionato italiano. Caresani, Sathienthirakul e Scholze hanno perso il contatto con i primi nel corso del terzo stint, ma sono poi stati molto costanti e bravi a non perdere il focus nella propria categoria.

Grandi lotte anche nella classe Cup, che ovviamente nella serie Endurance corre insieme alle Gt3. Sorprendentemente, la 296 di AF Corse è stata per lungo tempo in lotta anche per la vittoria assoluta, per poi cedere nel finale e accontentarsi di un terzo posto assoluto, comunque pregevole, e del successo di classe per Mikkel Mac e Andreas Bohg-Sorensen, due danesi dal piede veramente pesante. Seconda piazza per l’altra 296 di Gai e Fontana, mentre in Am Riva, Bolger e Salvaggio hanno vinto la sfida interna DL Racing su Segù e Locanto.

Per quanto riguarda la Seconda Divisione, in Pro-Am ad avere la meglio è stato l’equipaggio formato da Vicky Piria e Matias Russo davanti a Navatta, Palma e Olivieri, mentre in Am ad ottenere la vittoria è stato il team Raptor Racing con Di Benedetto, Nicolosi e Carboni.

In attesa dell’appuntamento del Mugello, il mondo GT Italia si prende il tempo per una meritata pausa estiva. L’asfalto toscano assegnerà i titoli del campionato Endurance, e darà il via al rush finale della stagione del Campionato Italiano GT Italia.

Nicola Saglia