FIA FR World Cup | GP Macao, Qualification Race: vince Ugochukwu

Ugo Ugochukwu ha vinto la Qualification Race del GP di Macao, valevole per la FIA Formula Regional World Cup. Il pilota statunitense di R-Ace GP, in orbita McLaren, ha quindi conquistato la pole position per la Main Race di domani. Alle sue spalle hanno chiuso Oliver Goethe con MP Motorsport e Noel Leon con Pinnacle Motorsport.

Cronaca della gara

Ugochukwu, partito dalla pole, ha gestito la buona partenza di Goethe, rintuzzando il suo attacco alla curva Lisboa. Da lì è riuscito a gestire il pilota tedesco, ottenendo così la vittoria finale anche grazie alle due Safety Car e all'interruzione per bandiera rossa a causa della pioggia.

La prima neutralizzazione è stata causata da un incidente al primo giro che ha coinvolto Jin Nakamura (TOM'S Formula) e Tuukka Taponen (R-Ace GP). Dopodiché, la gara è stata sospesa al giro 7 per la pioggia che si è abbattuta sul circuito. Si è ripartiti per gli ultimi tre giri, ma le condizioni miste hanno impedito alla Direzione Gara di far ripartire la corsa senza Safety Car: una parte del circuito era totalmente allagata, mentre un'altra era completamente asciutta.

Ugochukwu ha quindi chiuso davanti a Goethe e a Leon, come da risultati delle qualifiche. Quarto è un buon Freddie Slater, con Prema, che ha recuperato un paio di posizioni e che si candida alla possibilità di conquistare un podio per domani. Seguono poi Enzo Deligny (R-Ace GP), Cooper Webster (Evans GP) e Matteo De Palo (PHM Racing), il primo dei piloti italiani.

Ottavo sarebbe in teoria James Wharton con ART Grand Prix. “In teoria” perché Wharton (che già era stato penalizzato di tre posizioni in griglia per un incidente in qualifica con Nakamura) ha ricevuto uno stop and go di 10 secondi, che però non ha però scontato, anche a causa delle Safety Car. Tuttavia, alla fine della gara Wharton è stato prima arretrato in ultima posizione, ma successivamente è stato riportato in P8, con la situazione che è ancora incerta. Chiudono la top 10 Rashid Al Dhaheri (PHM Racing) ed Evan Giltaire (ART Gran Prix), mentre undicesimo, e quindi teoricamente decimo in caso di penalità di Wharton, è Dino Beganovic (Prema).

Da segnalare anche la squalifica con bandiera nera di Mari Boya: il pilota di Pinnacle Motorsport era rimasto fermo in griglia, facendosi sfilare dal resto del gruppo. Questo avrebbe significato partire ultimo dai box, ma lo spagnolo ha superato le altre vetture nel giro di ricognizione prima di rientrare in pitlane, cosa che gli è valsa l'esclusione dalla gara.

Per quanto riguarda gli altri italiani, entrambi con MP Motorsport, Valerio Rinicella ha chiuso quindicesimo, mentre ritirato per un contatto Mattia Colnaghi.

I risultati della Qualification Race del GP di Macao

La Main Race di domani si terrà alle 08.30 del mattino.

Alfredo Cirelli