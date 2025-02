Formula E | EPrix Jeddah, Q2: Barnard e McLaren in pole

Taylor Barnard conquista la pole position per la seconda gara di Formula E a Jeddah. Il pilota britannico della McLaren ha battuto la Nissan di Oliver Rowland di quasi mezzo secondo e diventa il più giovane di sempre ad ottenere il miglior tempo contro il cronometro.

Gunther 7mo dopo la vittoria di ieri

Stoffel Vandoorne chiude in cima al gruppo A, battendo poi Sam Bird nei quarti di finale per un decimo di secondo, riuscendo un minimo a riscattarsi per le prime qualifiche. Il suo viaggio verso la pole si ferma, però, alle semifinali dove sfida Rowland: il pilota della Nissan riesce a chiudere la sfida solo nelle ultime due chicane, segmento guidato artificiale creato appositamente per la FIA Formula E.

António Da Costa riesce a concludere tra i primi quattro nel gruppo B, ma si ritrova poi ad essere sconfitto nei quarti di finale dal pole-sitter Barnard. Grande delusione, invece, per Wehrlein: il campione in carica non è riuscito a finire tra i migliori del gruppo A. 13ma piazza per l'ex campione del DTM che partirà alle spalle di Jean Eric Vergne (DS Penske).

Maserati in Top3

Da segnalare, invece, il terzo posto di Jake Hughes con la prima delle Maserati. Il britannico partirà davanti al già citato Da Costa ed all'elvetico Edoardo Mortara con la prima monoposto di Mahindra Racing.

Il vincitore di race-1 Maximillian Gunther (DS Penske) è atteso dalla 7ma casella dello schieramento. Il tedesco ha saputo ottenere un posto in Top10 e questa sera scatterà davanti a Sam Bird (McLaren), Nyck De Vries (Mahindra Racing) e Dan Ticktum (Cupra Kiro).

Da segnalare, invece, un'infrazione tecnica per Vandoorne. L'auto #2 del belga, alfiere di Maserati, dovrà quindi partire dal fondo dello schieramento alle spalle del solo Nico Mueller (Andretti).

Questa sera alle 18.00, orario italiano, la race-2 tra i muretti arabi del Jeddah Corniche Circuit in versione short.

Lara Armerio