MotoGP | KTM rivela la formazione a quattro punte per il 2025

Nonostante le voci insistenti sul proprio futuro in MotoGP, KTM comincia il proprio 2025 in grande spolvero. Sono state presentate pochi minuti fa le quattro RC16 che scenderanno in pista quest'anno. Particolare attenzione per il debutto di Pedro Acosta con i colori ufficiali, mentre Tech3 Racing si rinnova del tutto accogliendo Maverick Viñales e Enea Bastianini.

A Binder il ruolo di caposquadra, ma tutti gli occhi sono su Acosta

Il pilota più esperto di KTM è senza dubbio Brad Binder: il sudafricano ha debuttato in MotoGP proprio con la squadra interna nella travagliata stagione 2020, non lasciando mai la causa di Mattighofen nonostante le recenti difficoltà sia in pista che fuori. È logico pensare che il ruolo di caposquadra vada al #33 in quanto conosce meglio l'ambiente e sviluppa questa moto ormai da cinque stagioni. Nell'ultimo anno il sudafricano ha chiuso al 5° posto nella classifica piloti, risultando così come miglior pilota non-Ducati dell'intera griglia: “Credo di avere imparato moltissimo nel 2024: questo credo che mi renda un pilota migliore per il 2025. Abbiamo concluso al 2° posto nel campionato costruttori, ci manca solo un altro piccolo passo da fare”.

Di certo Brad Binder non avrà vita facile all'interno del proprio box. Dopo un anno da rookie dirompente, Pedro Acosta ha confermato le già altissime aspettative sul proprio nome. Arrivato al primo anno nella squadra ufficiale, il giovane spagnolo è chiaramente la maggior speranza all'interno del costruttore austriaco: “L'anno scorso ho imparato come controllare una gara e come adattarmi alla MotoGP. Per me è un sogno essere nella squadra ufficiale dopo averci corso in Moto3 e Moto2. I due punti sui quali lavorare saranno la qualifica ed i primi giri: l'anno scorso avevo il passo per stare coi primi ma la qualifica mi ha spesso penalizzato”.

Credits: KTM Media

È tutto nuovo in Tech3: Bastianini e Viñales per il riscatto

Se nella squadra ufficiale i cambiamenti sono minimi, lo stesso non si può certo dire per quanto riguarda Tech3 Racing. La squadra di Hervé Poncharal accoglie due piloti talentuosi ed esperti in cerca di riscatto. Enea Bastianini arriva da un biennio nel team interno Ducati durante il quale ha raccolto meno di quanto sperato: “Quando ho provato la moto ho capito bene che tipo di potenziale avesse: l'uscita di curva ed il cambio mi hanno impressionato. Credo che potremmo fare bene a partire dalla terza o quarta gara, ma dobbiamo rimanere calmi e conoscerci a vicenda”.

L'unico pilota non-Ducati a vincere una gara nel corso della stagione 2024 è stato Maverick Viñales. Il vincitore del Gran Premio delle Americhe ha lasciato Aprilia al termine di una stagione piuttosto deludente se non per l'exploit in Texas: “Ho subito pensato che questa moto fosse veloce. Il mio obiettivo è quello di rimanere concentrato per tutta la durata del campionato e cercare di dare il massimo. Questa moto mi piace e si adatta bene al mio stile di guida, soprattutto in entrata di curva”.

Valentino Aggio

