IGTC | 12h Bathurst: Porsche ci riprova, Ferrari torna in PRO

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con l’edizione 2025 della Meguiar's Bathurst 12 Hour, prima tappa per quanto riguarda l’Intercontinental GT Challenge. Manca sempre meno per la prima competizione internazionale riservata alle GT3, opening round del campionato globale di SRO che successivamente sarà protagonista in Europa, Asia ed USA.

Porsche per il bis

Porsche Motorsport insegue il terzo successo della propria storia nella più importante competizione endurance d’Australia, il secondo consecutivo. Lo scorso anno Manthey EMA vinse con Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor, i primi due sono pronti per difendere il titolo con una 992 GT3-R #991 Absolute Racing in compagnia di Alessio Picariello.

Manthey EMA tenterà di confermarsi in PRO Am con il vincitore della 24h Le Mans LMGT3 2024 Yasser Shahin atteso insieme al fratello Sam. La coppia sarà al via in compagnia dell’olandese Morris Schuring, altro vincitore a Le Mans in LMGT3 nel 2024 e Laurin Heinrich, campione 2024 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO.

Manthey EMA al top nella 12h Bathurst 2024 - Foto. Gruppe C Photography/SRO

Mercedes per tornare protagonista, Gounon x4?

Mercedes avrà due unità titolari ai nastri di partenza della 12h di Mt. Panorama. La prima è la #75 SunEnergy 1 Racing con Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz, abili ad imporsi nel 2022 e nel 2023 con la propria AMG GT3 EVO.

Attenzione particolare sul primo citato dell’equipaggio: l’andorrano Gounon. Il futuro titolare di Alpine per il FIA World Endurance Championship insegue la quarta affermazione assoluta a Bathurst, l’ex vincitore della 24h di Spa è già ad oggi il più vincente di sempre nella storia della manifestazione.

Foto. IGTC

La seconda Mercedes titolare sarà affidata al Team GMR con Maro Engel/Maxime Martin/Mikael Grenier. Per il costruttore di Stoccarda segnaliamo anche la presenza di Grove Racing #4 con Brenton Grove/Stephen Grove/Fabian Schiller (Bronze Cup) oltre a Heart of Racing by SPS #27 e Scott Taylor Motorsport #222.

Nel primo caso si rinnova l’accordo tra la compagine anglo-americana e la squadra tedesca, le due realtà hanno corso negli ultimi anni insieme principalmente nella Michelin 24H Series. I membri della formazione attesa in PRO AM saranno Ross Gunn/Ian James/Zach Robichon.

Nel secondo, invece, la struttura locale farà affidamento su una line-up completamente australiana composta dal sette volte vincitore della Bathurst 1000 Craig Lowndes, Cameron Waters e Thomas Randle. Gli ultimi due correranno successivamente nel Repco Supercars Championship con Tickford Racing Ford.

BMW: sarà la volta buona?

BMW Motorsport torna protagonista all’inseguimento della prima affermazione della propria storia con le GT3. Il brand bavarese ha ottenuto due gioie nella storia della Bathurst 12h, entrambe prima dell’avvento delle GT3 sul Mt. Panorama.

Valentino Rossi guiderà per la terza volta nella propria carriera la BMW M4 GT3 #46 nella nota località australiana. Il ‘Dottore’ è atteso con WRT insieme a Raffaele Marciello e Charles Weerts, mentre i fratelli Kelvin e Sheldon van der Linde si alterneranno al volante con la M4 GT3 #32 oltre al brasiliano Augusto Farfus.

Foto. IGTC

Ferrari 296 al debutto

Prima volta sul Mt. Panorama nell’Intercontinental GT Challenge per la Ferrari 296 GT3 che ha ottenuto il successo nel 2024 all’interno del GT World Challenge Australia Powered by AWS con Liam Talbot e Chaz Mostert.

L’ultimo citato che in carriera ha vinto anche la Bathurst 1000 tornerà in azione con la Rossa targata Arise Racing GT in compagnia del campione 2024 Supercars Will Brown ed il brasiliano titolare della Rossa Daniel Serra.

Credits: GTWC Australia

Arise Racing GT farà affidamento anche su una squadra PRO Am con Brad Schumacher/Elliott Schutte/Janox Evans/Alessio Rovera. Il primo raggiunge il brand di Maranello dopo aver corso con Melbourne Performance Center nel GTWC Australia 2024, mentre il secondo ed il terzo hanno rappresentato la struttura citata anche nell’ultima edizione del GT World Challenge. Esordio in Oceania, invece, per Rovera, campione 2024 del GTWC Europe Endurance Cup.

Audi, Lamborghini ed Aston Martin regolarmente in azione

Il già citato Liam Talbot è confermato al via con l’Audi R8 LMS GT3 EVO II #181 Jamec Racing (Melbourne Performance Center) con l’ex campione ADAC GT Masters Ricardo Feller ed il pilota Red Bull Ampol Racing nel Supercars Championship Broc Feeney.

Per Audi, ma non in classe PRO, avremo anche Marc Cini/Dean Fiore/Lee Holdsworth ( HALLMARC Racing Audi #9), mentre Lamborghini ritroverà Wall Racing con Tony D’Alberto/Adrian Delz/Grant Denyer/Brendon Leitch #93. Menzione finale per la Mercedes AMG GT3 EVO #47 Tigani Motorsport di James Koundouris/Theo Koundouris/David Russell/Luke Youlden e l’Aston Martin Vantage EVO GT3 #14 Volante Rosso di Jaylyn Robotham/Jamie Day/Mateo Villagomez.

Sabato il week-end entrerà nel vivo con le qualifiche alle 6.00 di mattina e la gara a partire dalle 19.45. Tutto live su YouTube sul canale ufficiale ‘GT World’.

Luca Pellegrini