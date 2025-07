CIV | Misano 2, Superbike Gara 2: settima meraviglia per Delbianco

Alessandro Delbianco prenota il suo primo titolo di carriera nel CIV Superbike. Il pilota Yamaha infila la settima perla di un 2025 ai limiti della perfezione. Dietro di lui Gabriele Giannini e Nicholas Spinelli. Altra caduta per Michele Pirro.

Delbianco, titolo prenotato: è +71

Una domenica perfetta per Alessandro Delbianco: il pilota Yamaha ha vinto la settima gara della stagione, prendendosi qualsiasi manche disputata al Marco Simoncelli. Il leader del campionato ha anche sfruttato la seconda caduta di Michele Pirro nel giro di poche ore, rimasto intruppato a centro gruppo dopo una partenza non ottimale.

A fare da concorrente a Delbianco ci ha pensato il nuovo secondo classificato della graduatoria tricolore: Gabriele Giannini è 2° dopo aver lottato con le unghie e con i denti contro il dominatore di questa stagione. Giannini ha tenuto al meglio fino a metà inoltrata della gara, quando una violenta perdita del posteriore in uscita dalla Quercia che gli ha fatto perdere il traino di Delbianco. Poco male per il romano di Scuderia Improve, che supera Pirro in campionato e diventa il primo inseguitore di DB52 con 71 punti di distacco.

Altra vittoria per Baldassarri, Pirro a terra ma 12°

Si invertono i posti sul podio rispetto a Gara 1, dato che Giannini ha chiuso 2° davanti a Nicholas Spinelli. Secondo podio di giornata (e di carriera in SBK) per il pilota Nuova M2 Racing, che è rimasto ben più distante rispetto a quanto fatto vedere nella manche mattutina. Nuova vittoria in Production Bike per Lorenzo Baldassarri, capace di completare una splendida doppietta così come Delbianco in SBK. Il pilota del Cecchini Racing Team ha preceduto Luca Vitali, Samuele Cavalieri e Kevin Manfredi sul traguardo. Sul podio della PBK ci salgono Davide Stirpe e Filippo Rovelli, alla prima celebrazione nella massima categoria del campionato tricolore.

Cade un'altra volta Michele Pirro, che trova a Misano la sua bestia nera in un campionato che non gli aveva particolarmente sorriso in questo momento, se non per l'exploit del Mugello. Il deca-campione italiano ha ripreso la via della pista, chiudendo la corsa al 10° posto nella categoria SBK.

CIV | Misano 2: i risultati di Gara 2

Da Misano - Valentino Aggio

