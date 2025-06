MotoGP | GP Olanda, Márquez: "L'errore è stato la prima caduta"

La prima giornata di prove del GP d'Olanda MotoGP non è andata nel migliore dei modi per Marc Márquez. Le due cadute della giornata hanno lasciato il pilota spagnolo dolorante, ma fortunatamente senza conseguenze gravi.

Márquez c'è, ma cade due volte

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend olandese di MotoGP di Marc Márquez. Il pilota Ducati è stato protagonista di una caduta nel corso della prima sessione di prove libere, riportando dolore al gomito. Nel turno del pomeriggio, poi, Márquez è incappato in un'altra scivolata, restando dolorante a terra. Fortunatamente il pilota spagnolo ha riportato solamente contusioni e domani potrà tornare in pista regolarmente.

Dopo essere passato per il centro medico, Marc Márquez ha dichiarato: “Solo contusioni, è stata la miglior notizia per la giornata di oggi. Non sono state grandi cadute ma in entrambe, quando sono arrivato sulla ghiaia, ha fatto male. Non è ghiaia questa, sono sassi. Devono sistemarla per il prossimo anno, perché è un circuito dove normalmente quando cadi arrivi ad alta velocità. Quella che avrei dovuto evitare, era la prima caduta, perchè era il terzo giro, non avevo la giusta temperatura sulle gomme. La seconda era un time attack e può succedere”.

Márquez: “Non cambierò l'approccio”

Il #93 ha dimostrato di essere veloce su un circuito che almeno sulla carta non si addice alle sue caratteristiche. Come abbiamo già visto quest'anno, però, non sembrano più esserci circuiti non adatti allo spagnolo. E se qualcuno si aspetta un approccio più cauto per il resto del weekend, questa non sembra essere nella filosofia di Márquez: “Non cambierò l'approccio per il resto del weekend. Alla fine, come ho detto, l'errore più grave è stato la prima caduta. Ma la seconda era il time attack, non posso arrivare domani alle qualifiche, pensando a non cadere. Quindi non cambia la filosofia, ma potrebbe condizionare la fiducia. L'importante è che stamattina e nella maggior parte delle practice ero in top 3”.

Credits: MotoGP

Riguardo alle sue sensazioni per il weekend, il leader del mondiale ha commentato così: “Mi sento bene. Questa mattina quando sono uscito, dopo la caduta, i tempi sul giro sono arrivati. Quindi mi sento a mio agio. Vediamo come possiamo proseguire”.

Giulia Pea