F1 | GP Austria: Norris si riscatta nel duello McLaren

La McLaren ha dominato il GP Austria di Formula 1 con la quarta doppietta di questo Mondiale 2025, ma più del risultato ad essere messo in risalto nella scuderia di Woking è stato il confronto tra i suoi due piloti reduci dal contatto in Canada. Stavolta è stato Lando Norris ad emergere vittorioso su Oscar Piastri al Red Bull Ring al termine di un duello emozionante e spettacolare, durato praticamente tutta la gara.

Piastri e Norris evitano il contatto, il TP Stella: “Imparato molto dal Canada”

Si comincia subito dal via con un Piastri che, dopo aver passato Leclerc alla partenza, si fa subito vedere negli specchietti di Norris prima della Safety Car per l’incidente tra Antonelli e Verstappen in curva 3. Poco dopo la ripartenza, al giro 11, l’australiano prova subito l’attacco in curva 3, riuscendo a passare davanti prima del contrattacco di Lando alla curva 4. Oscar continua a pressarlo e a spingere con le gomme fino al giro 20: in curva 4 Oscar tenta la staccata ma blocca l’anteriore destra e sfiora il disastro, riuscendo ad evitare la monoposto del britannico di pochi centimetri.

Un episodio molto al limite secondo il team principal Andrea Stella, che nel post gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 Italia riguardo allo scampato pericolo, elogiando comunque il fattore umano del suo pilota:

Non so dove è andato il mio battito cardiaco, ma so che ho premuto il bottone e ho raccomandato all’ingegnere di Oscar di dirgli che la situazione in curva 4 era troppo al limite. Quello che però mi rende orgoglioso è la qualità umana e personale dei nostri uomini: Oscar, appena passato il traguardo, si è scusato alla radio per quell’episodio. Le situazioni al limite succedono, siamo in Formula 1 e avevamo i nostri due piloti in lotta per la vittoria. Di sicuro abbiamo imparato molto dal Canada, però per poter imparare c’è bisogno di un grande atteggiamento che è presente nei nostri piloti.

Lando emerge vittorioso: “Gara molto dura, ho fatto tutto quello che potevo fare”

Il giro dopo Lando si ferma per il primo pit stop mentre Piastri rimane in pista col flat spot decidendo all’ingegnere che preferisce rimanere dietro a Lando di 4 secondi ma col delta della gomma più fresca. Alla 25a tornata si ferma l’australiano ma il vantaggio dei 4 giri in meno sugli pneumatici Hard non si sente e Norris si allontana portando il distacco tra i due a 6.5 secondi. Al giro 53 e 54 arriva la seconda sosta per entrambi i piloti McLaren, con Norris e Piastri che montano entrambi la gomma media per arrivare fino in fondo.

Nell’ultimo stint, però, Lando fa fatica a replicare il passo consistente dei giri precedenti causa anche un danno riportato all’ala anteriore e al traffico dei doppiati che stavano lottando per la zona punti. Questo ha permesso ad Oscar di recuperare gradualmente sul suo compagno di squadra (nonostante il rischioso doppiaggio su Colapinto al giro 55), arrivando a far scendere il distacco dal leader sotto ai due secondi. Nonostante ciò, l’australiano non ne aveva più nel finale per avere il DRS su Norris e quest’ultimo, sfruttando il duello tra Bortoleto e Alonso al penultimo giro, ha avuto lo strappo finale che gli ha permesso di vincere la gara.

Credits: Formula 1 / X.com

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 Italia nel post-gara, un Lando Norris molto affaticato si è detto soddisfatto della sua prestazione nonostante il rischio del ritorno di Piastri nel finale:

Sono molto contento, è stata una gara molto dura oggi. Una delle vittorie più belle e complicate in questo senso per le battaglie che ho avuto con Oscar. Io ho fatto tutto quello che ho potuto fare, sono stato davanti, ho difeso ed attaccato bene. C’è stato un mix tra il degrado gomme alto, il traffico e anche la batteria, in 20 giri ho avuto problemi a farla tornare su e se non fossi riuscito a farla rigenerare probabilmente sarei stato superato da Oscar.

Stella elogia Norris: “Persona fantastica, la barra che si pone è sempre molto alta”

Domandato da Sky sulla mentalità di un Norris che era tornato a far parlare dei suoi alti e bassi dopo l’incidente con Piastri in Canada, il team principal Andrea Stella ha speso parole miele per il profilo umano del suo pilota, spiegando anche perché è spesso incline a questa incostanza:

Lando è una persona fantastica, un pilota velocissimo ed è sempre esigente con se stesso. Secondo me la prima cosa che ha pensato appena sceso della macchina e che non ha dominato: la barra che si pone con se stesso è sempre molto alta, quello che vogliamo fare con lui e che lo stiamo già facendo dalle scorse settimane è ammorbidirgli questo approccio. Si vince e si diventa campioni anche accettando le proprie imperfezioni: aspiriamo alla perfezione, ma non vogliamo fare in modo che esso blocchi il nostro talento.

C’è spazio nel post-gara anche per un Oscar Piastri che si è espresso con poche parole sul suo duello con Norris e sul mindset che ha quando si ritrova a lottare con il proprio compagno:

L’approccio cambia leggermente, ma la prima cosa è non correre più duramente col tuo compagno di squadra rispetto agli altri piloti, io sono duro un po’ con tutti. Oggi è stata una gara dura ma bella, forse in certi momenti abbiamo spinto al limite, ma è stata una bella battaglia. Al di là del risultato, oggi c’è stato tutto quello che ci aspettavamo.

Andrea Mattavelli