ELMS | 4h Le Castellet: AF Corse ed Iron Dames Porsche ci riprovano

Riparte questo week-end con la 4h Le Castellet la stagione 2025 dell’European Le Mans Series a poche settimane dall’opening round in quel di Barcellona. AF Corse e la Porsche #85 Iron Dames inseguono subito il bis dopo la superlativa performance ottenuta in Spagna.

La battaglia riprende in Provenza

AF Corse ha segnato la storia in Spagna ottenendo la prima affermazione overall in LMP2 con François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera. I campioni 2024 LMP2 PRO Am sono riusciti ad eguagliare quanto fatto nel 2023, sempre in Spagna, da Racing Team Turkey, primi a vincere nella stessa giornata entrambe le classi LMP2. Ricordiamo che non ci sarà in azione Alessio Rovera per la concomitanza con la tappa di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, al suo posto ci sarà il danese Nicklas Nielsen.

L’equipaggio #83 parte da favorito in LMP2 PRO Am in un week-end in cui è chiamata ad un riscatto l’Oreca #99 AO Racing di PJ Hyett/Louis Delétraz/Dane Cameron. Un problema ha tolto dai giochi troppo presto la squadra citata, saldamente in zona podio a meno di 1h dalla fine.

Per la classe LMP2, invece, la bagarre è apertissima dopo il successo della vettura #18 IDEC Sport di Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella. La compagine citata torna all’assalto in casa anche con la gemella #28 che nuovamente rivedrà Paul Lafargue/Job van Uitert/Paul-Loup Chatin.

CLX Motorsport, dopo il ritiro dell’Oreca #47 a lungo al comando della 4h Barcellona, cerca un riscatto al Paul Ricard insieme a Duqueine Team #30 ed Iron Lynx - Proton #9, realtà in crisi in gara dopo una qualifica da urlo rispettivamente con Reshad De Gerus e Matteo Cairoli.

LMP3: CLX Motorsport contro tutti

CLX Motorsport ha vinto in Spagna la prima affermazione con la nuovissima Ligier JS P325 - Toyota. Il team elvetico, meglio conosciuto come COOL Racing negli ultimi anni, ha primeggiato in ELMS ed ha siglato una spettacolare doppietta nella Michelin Le Mans Cup nella prima corsa ufficiale con le nuove LMP3 motorizzate Nissan.

In Francia, l’equipaggio #17 di Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere partono da favoriti, determinati a contendersi il primato contro Michael Jensen /Gillian Henrion/Nick Adcock (RLR MSport Ligier #15), Matthew Richard Bell/Ian Aguilera/Sebastian Gravlund (Eurointernational Ligier #11) e Jacek Zielonka/Daniel Nogales/Rik Koen (Team Virage Ligier #8). Le ultime due squadre non hanno potuto lottare in Spagna, out per problemi in due distinti momenti della corsa.

Iron Dames e Porsche #85 osservate speciali

Iron Dames e Porsche #85 ripartono dopo aver letteralmente dominato la 4h Barcellona. Celia Martin, Sarah Bovy e Michelle Gatting hanno disputato una sontuosa prova in Spagna riuscendo a controllare la scena dal via sino alla bandiera a scacchi.

Il terzetto sfida Takeshi Kimura/Ben Tuck ( Kessel Racing Ferrari #57) e Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Alessio Picariello (Proton Competition Porsche #60), presenti nell’ordine sul podio alle spalle della 992 GT3-R #85.

A Le Castellet vedremo se tra i migliori si riconfermerà anche la Mercedes AMG GT3 EVO #63 Iron Lynx, protagonista per tre ore prima di accusare un problema tecnico. Più attardate al debutto, invece, la McLaren 720S GT3 EVO #23 United Autosports e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #81 TF Sport.

Venerdì la FP1, sabato FP2 e qualifiche, mentre domenica la gara sulla distanza delle quattro ore come sempre. LiveGP.it vi aggiornerà sull’evento dal tracciato francese, ultima prova per alcune squadre prima della trasferta extra campionato a Le Mans.

Luca Pellegrini - Dal Paul Ricard