WEC | 24h Le Mans, Toyota emerge dalla pioggia

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley sono al comando della 24h Le Mans dopo una notte caratterizzata dal maltempo. Toyota GR #8 precede Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsports #6), tutto resta neutralizzato per pioggia.

24h Le Mans, AF Corse Ferrari #83 perde il primato

La Ferrari #83 AF Corse ha ceduto la leadership alla concorrenza dopo a meno di 17h dalla conclusione delle ostilità in seguito ad un contatto che ha escluso alla frenata di Mulsanne la BMW Hypercar #15 di Dries Vanthoor.

Robert Kubica è stato ritenuto colpevole e di conseguenza sanzionato della mossa effettuata nei confronti del belga, una lunga bandiera gialla ha caratterizzato le prime ore di buio ed ha preceduto il ritorno della pioggia.

Toyota vs Porsche prima della pioggia

La bandiera verde ed il ritorno della pioggia hanno premiato quindi la Toyota #8 e la Porsche #6 ufficiale. I nipponici ed i tedeschi si sono staccati sulla seconda Toyota e sulle due Ferrari ufficiale oltre alla già citata 499P privata #83 di AF Corse.

Toyota e Porsche hanno iniziato a studiarsi nel cuore della notte, tutto è rimasto intatto fino a metà gara quando tutto è stato neutralizzato con una nuova Safety Car. La tanta pioggia in pista ha costretto gli organizzatori ad inserire la vettura di sicurezza, una scelta inevitabile visto il maltempo.

24h Le Mans, nelle altre classi: AF Corse e Pure Rxcing Porsche al top

AF Corse regna in LMP2 con François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat, padroni anche della singola LMP2 PRO Am. Il team italiano insegue un clamoroso bis dopo una prova sin ora perfetta in ogni occasione.

In GT3, invece, Porsche guida il gruppo con Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler (Pure Rxcing #92) davanti ai compagni di box Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin (Manthey EMA #91). Heart of Racing Aston Martin #27 ed Iron Dames Lamborghini #85 completano nell'ordine la quarta e la quinta posizione.

Da segnalare nella notte il ritiro di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin. La BMW M4 GT3 #46 del Team WRT ha concluso prematuramente la competizione finendo contro le barriere del primo settore, la compagine belga era pienamente in corsa per il primato di classe.

Da Le Mans - Luca Pellegrini