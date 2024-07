IndyCar | Hy-Vee Iowa: info e orari del weekend a Newton

Dopo il debutto delle power unit ibride in IndyCar con la vittoria di Pato O’Ward a Mid Ohio, il circus americano è pronto ad affrontare il secondo ovale della stagione. Sarà un weekend spettacolare quello che ci apprestiamo a vivere all’Iowa Superspeedway, che vedrà disputarsi due gare tra sabato e domenica, oltre ad una serie di spettacoli e concerti di contorno, tra cui quello di uno dei più grandi countrymen attualmente in circolazione, Eric Church.

Il tracciato

L’Iowa Speedway è un ovale molto particolare, unico nel panorama IndyCar. Si tratta in pratica di un triovale della lunghezza di 0,875 miglia, ma con curve di una pendenza tale che lo fanno assomigliare più ad un Superspeedway che ad un layout così corto. Solitamente, il giro qui misura meno di 18 secondi, e lo “Short Track più veloce del mondo”, come è chiamato in America, rappresenta una sfida importante per i piloti soprattutto a livello fisico. Da quando è stato ri-inserito in calendario, il tracciato presenta le SAFER barrier in tutta la sua lunghezza, a dimostrazione di un livello di sicurezza assolutamente elevato, forse il migliore tra tutti gli ovali su cui oggi si corre.

I piloti

Dopo il secondo posto conquistato in Ohio, sarà ancora Alex Palou a presentarsi da leader del campionato. In Iowa, lo spagnolo di Ganassi dovrà difendere la leadership dagli attacchi dei rivali, a partire da Will Power, secondo a quota 281 punti, e Pato O’Ward, rilanciatosi pesantemente ed ora terzo assoluto. Sarà una sfida molto interessante soprattutto per gli uomini di Ganassi, che sugli ovali hanno negli ultimi anni mostrato di avere più difficoltà rispetto soprattutto al team Penske.

Tra questi, attenzione particolare sarà da porre sul trionfatore della Indy 500, Josef Newgarden. Il pilota del Tennessee si trova solo in decima posizione, ma sugli ovali la passata stagione ha fatto la differenza, e chissà che il fine settimana di Newton non possa essere una rampa di lancio per una stagione che fino ad ora è stata veramente avara di soddisfazioni per lui, Indianapolis esclusa ovviamente.

Anche Scott Dixon, quarto in classifica, è chiamato al riscatto, dopo che un guasto all’ibrido gli ha tarpato le ali sin dall’inizio a Lexington. Attenzione anche al duo Andretti composto da Colton Herta e Kyle Kirkwood, che stanno dimostrando di avere un ottimo passo in questa parte centrale di stagione. Attenzione al ritorno di Katherine Legge sulla #51 di Dale-Coyne Racing, al posto del rookie Sowery, comunque ottimo a Mid Ohio.

Gli orari

Sarà un weekend molto particolare quello in Iowa, che vedrà due gare, di cui una nella serata americana. Per entrambe, verrà disputata una sola sessione di qualifica, in cui la media del primo e del secondo giro andranno a stabilire l’ordine di partenza rispettivamente della Hy-Vee Homefront 250 e della Hy-Vee One Step 250. Come sempre, entrambe le gare saranno trasmesse da Sky Sport con il commento in italiano, mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili sulla piattaforma IndyCar Live.



Venerdì 12 luglio

FP: 21:30-22.30 (diretta IndyCar Live)

Sabato 13 luglio

Q: 21:45-23:00 (diretta IndyCar Live)

Domenica 14 luglio

Hy-Vee Homefront 250: 02:00-04:00 (diretta Sky Sport HD)

Hy-Vee One Step 250: 18:00-20:00 (diretta Sky Sport HD)

Nicola Saglia