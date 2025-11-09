GT | Lamborghini presenta a Misano la nuova Temerario Super Trofeo

Lamborghini ha presentato il modello di stile della Temerario Super Trofeo che farà il suo debutto nei campionati monomarca Asia, Europa e Nord America nel 2027.

Svelata ufficialmente al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione del weekend delle Lamborghini World Finals, la Temerario è il sesto modello di vettura impiegato nel Super Trofeo fin dalla nascita della divisione Squadra Corse dedicata ai clienti sportivi di Automobili Lamborghini.

La Temerario Super Trofeo è l'erede della Huracán, che nelle sue tre evoluzioni è stata la vettura di riferimento dei campionati Lamborghini Super Trofeo a partire dal 2015, e segue le orme della Temerario GT3, presentata lo scorso luglio al Goodwood Festival of Speed nonché prossima ad esordire a marzo del 2026 nella 12 Ore di Sebring.

Sia la Temerario GT3 e la Temerario Super Trofeo confermano l'impegno di Lamborghini Squadra Corse nel mondo delle competizioni clienti.

Credits. Lamborghini

Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini ha affermato

Nel 2009 abbiamo preso la decisione coraggiosa di lanciare la Gallardo Super Trofeo . Lamborghini non è nata come un marchio da corsa, ma i nostri clienti, con oltre 1300 piloti che hanno preso parte al Super Trofeo, ci hanno sempre chiesto un prodotto pensato per la pista. Nel tempo, il Super Trofeo e le corse clienti sono diventati una vera colonna portante della nostra strategia aziendale a lungo termine, rafforzando il legame tra il brand e i suoi appassionati più fedeli. Con la Temerario Super Trofeo compiamo un altro passo decisivo, riaffermando la promessa di offrire una pura auto da corsa ai nostri clienti sportivi che partecipano sempre più numerosi ai weekend Lamborghini Super Trofeo in tutto il mondo".

Dopo la Temerario GT3 arriva la nuova Super Trofeo

Il Lamborghini Super Trofeo è un pilastro delle attività sportive del Marchio sin dal 2009.

La serie europea, che è la prima ad essere stata lanciata, ha utilizzato la Gallardo Super Trofeo per quattro stagioni, prima dell'introduzione della Gallardo LP 570-4 Super Trofeo, impiegata tra il 2013 e il 2015, anno in cui condivise la griglia con la nuova Huracán LP 620-2 Super Trofeo. Vettura quest'ultima che l'anno successivo e fino al 2017 fu unica protagonista del campionato.

In seguito, vennero utilizzate due differenti evoluzioni della Huracán Super Trofeo. La prima tra il 2018 e il 2021; la seconda dal 2022 fino alla fine del 2025. Nel corso degli anni, il campionato Lamborghini Super Trofeo ha accolto 1383 piloti nelle serie Europa, Nord America, Asia e Middle East, disputando 563 gare.

Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini:

La Temerario Super Trofeo rappresenta la massima espressione della nostra filosofia fun-to-drive. Abbiamo creato una vettura che è la pura evoluzione da corsa della Temerario stradale. Grazie al legame diretto con la Temerario GT3, con la quale condivide numerose componenti, tra cui motore e cambio, rappresenta il punto d’ingresso ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo delle competizioni GT".

Credits. Lamborghini

Un nuovo gioiello in pista dal 2027

Derivata dalla Temerario Stradale, dotata di un motore da 800 cv (con ulteriori 120 cv provenienti dal sistema ibrido), la Temerario Super Trofeo è una vettura a trazione posteriore, spinta dallo stesso un V8 biturbo calibrato elettronicamente a 650 cv privo di componenti ibride, abbinato a un cambio sequenziale a sei rapporti, lo stesso Hoer utilizzato sulla Temerario GT3. Grazie alla condivisione di numerose componenti con il modello GT3, la Temerario Super Trofeo rappresenta il perfetto banco di prova per piloti gentleman e gli young professional driver che ambiscono ad approdare nelle competizioni GT3.

Dotata di telaio ibrido ALU/CFK con roll cage FIA integrato, la Temerario Super Trofeo è una vettura da corsa sofisticata, equipaggiata con impianto frenante in acciao dotato di ABS e controllo di trazione regolabile su 12 livelli. Lamborghini Squadra Corse è inoltre orgogliosa di estendere la propria collaborazione con i partner tecnici principali Pertamina (lubrificanti per motore), Capristo (sistema di scarico), KW (sospensioni) e BMC Air Filters.

La nuova Lamborghini Temerario Super Trofeo sarà equipaggiato con Dinamica Infinity, il primo suede non tessuto mono-componente 100% PES al mondo dedicato al settore automotive. Al suo debutto nel 2027 sulla Temerario Super Trofeo, Dinamica Infinity sarà impiegato nei rivestimenti della plancia, rappresentando la nuova evoluzione di Dinamica — una perfetta fusione tra innovazione d’avanguardia e prestazioni.