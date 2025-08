FIA F2 | Budapest, qualifiche: 1-2 Invicta, Stanek precede Fornaroli

Roman Stanek conquista la pole position nelle qualifiche di Budapest in F2. Il pilota ceco di Invicta Racing, vincitore della Feature Race di Spa dopo le penalità di Lindblad e Dunne, ha preceduto il compagno di squadra e leader del campionato Leonardo Fornaroli.

I risultati delle qualifiche della F2 a Budapest

Stanek, con un tempo di 1:28.779, ha anticipato Fornaroli di 146 millesimi, conquistando così due punti in campionato che lo fanno salire a quota 59. Il pilota italiano ha visto vanificare la pole position a causa di un track limit preso in curva 1, ma nel finale è riuscito comunque a piazzare un colpo che gli ha permesso di salire al secondo posto. E, cosa più importante, è riuscito a mettersi davanti ai suoi principali rivali in campionato.

Terzo è Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), chiamato a riscattare il weekend opaco in Belgio, precedendo Luke Browning (Hitech Grand Prix). Terza fila per Joshua Durksen (AIX Racing) e per Oliver Goethe (MP Motorsport), mentre in quarta partiranno Victor Martins (ART Grand Prix) e Arvid Lindblad (Campos Racing). Solo nono Alex Dunne (Rodin Motorsport), particolarmente in difficoltà sul tracciato ungherese; l'irlandese scatterà comunque secondo nella Sprint Race di domani, in virtù dell'inversione di griglia, al fianco di Pepe Marti (Campos Racing), decimo.

Gabriele Minì (Prema Racing) ha chiuso solo al dodicesimo posto la sua sessione di qualifiche, alle spalle anche di Richard Verschoor (MP Motorsport), a sei decimi dalla pole di Stanek. La qualifica ha visto distacchi molto compatti, con i primi diciotto piloti racchiusi all'interno di un solo secondo.

La classifica completa delle qualifiche

Domani alle 14.15 si correrà la Sprint Race, che vedrà l'inversione delle prime dieci posizioni delle qualifiche; queste saranno poi valide per la Feature Race di domenica, in programma alle ore 10.

Alfredo Cirelli