FIA F2 | Dunne e Lindblad penalizzati, Stanek vince la Feature Race di Spa. Fornaroli nuovo leader

La scure della Direzione Gara si abbatte sulla Feature Race della F2 a Spa: Alex Dunne e Arvid Lindblad, inizialmente primo e secondo sotto la bandiera a scacchi, vengono penalizzati, cedendo così la vittoria a Roman Stanek, che conquista la sua prima vittoria stagionale e la prima vittoria annuale per Invicta Racing in una Feature Race.

I motivi delle penalità

Dunne è stato penalizzato di 10 secondi per aver infranto la procedura di partenza, ed essendo finita la gara sotto Safety Car con tutte le vetture raggruppate, è scivolato alla fine al nono posto. Lindblad, che aveva invece ereditato la vittoria per pochi minuti, è stato addirittura squalificato a causa di un'erronea pressione degli pneumatici.

I nuovi risultati della Feature Race della F2 a Spa

Vince così la corsa Roman Stanek (Invicta Racing), davanti a Ritomo Miyata (ART Grand Prix) e a Luke Browning (Hitech Grand Prix). Completano la zona punti Pepe Marti (Campos Racing), Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), Gabriele Minì (Prema Racing), Dino Beganovic (Hitech Grand Prix), Victor Martins (ART Grand Prix), Alex Dunne (Rodin Motorsport) e Amaury Cordeel (Rodin Motorsport).

Con il quinto posto ereditato dalla doppia penalità dei suoi rivali, Fornaroli sale in testa al campionato piloti con 125 punti, contro i 122 di Richard Verschoor (che con il diciottesimo al traguardo non ha marcato punti) e i 116 di Jak Crawford (diciassettesimo, anche lui a secco). Dunne, che dopo la corsa era inizialmente salito al comando della classifica del campionato, è sceso al quarto posto con 114 punti avendo comunque guadagnato i punti per la pole position, davanti a Browning a 113.

La Formula 2 tornerà la settimana prossima sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, a contorno del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1.

Alfredo Cirelli