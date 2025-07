FIA F3 | Silverstone, Sprint Race: Inthraphuvasak batte Stenshorne

Tasanapol Inthraphuvasak vince la Sprint Race di F3 a Silverstone, conquistando la sua prima vittoria nella categoria. Completano il podio anche Martinius Stenshorne, su Hitech, e Mari Boya, con la seconda vettura di Campos.

Ottavo il leader del campionato Rafael Camara (Trident), che limita i danni nella gara corta; il brasiliano approfitta anche della P29 del suo diretto rivale, Nikola Tsolov (Campos), vittima di un contatto al primo giro con Brando Badoer (Prema, ritirato). Il bulgaro partirà comunque dalla pole nella Feature Race di domani.

Cronaca della gara

Partito dalla pole grazie all'inversione di griglia, nelle prime fasi Inthraphuvasak è rimasto invischiato in una battaglia con Theophile Nael (Van Amersfoort). Il francese ha preso il comando al giro 6, ma il soprasso è avvenuto superando i limiti della pista, cosa che ha portato il team ad imporgli di cedere la posizione. Per Nael è stata questa la fine di ogni ambizione di vittoria, poiché a quel punto aveva già le gomme finite, ed è stato risucchiato dal gruppo, prima di essere poi penalizzato di 10 secondi, chiudendo quindi al 12esimo posto senza punti.

Ne approfitta così Stenshorne, primo degli uomini di classifica (quarto in campionato) a concludere la corsa. Terzo è Mari Boya, che nel finale ha bellissimo doppio sorpasso su Nael e Laurens Van Hoepen (ART, quarto) all'ultima curva, fotocopia di quello effettuato da Lewis Hamilton nel GP del 2022 su Leclerc e Perez. Seguono Ugo Ugochuckwu (Prema), Christian Ho (DAMS) e Noel Leon (Prema).

Camara chiude ottavo, guadagnando anche una posizione grazie alla penalità di Nael. Il brasiliano ha tagliato il traguardo davanti a Charlie Wurz (Trident) e Roman Bilinski (Rodin). Per quanto riguarda gli italiani, 23 esimo Nicola Lacorte (DAMS) e 28esimo Nicola Marinangeli (AIX), mentre, come detto, ritirato Badoer per incidente al primo giro.

Le classifiche dopo la Sprint Race di Silverstone di F3

© Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F3: Camara 120, Tramnitz 93, Tsolov 89 (91), Stenshorne 77, Boya 66.

L'appuntamento con la F3 è a domani per la Feature Race.

Alfredo Cirelli