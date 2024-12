F1 | Ferrari, svelata la data di presentazione della monoposto 2025

Era già noto ormai da giorni, ma ora c'è l'ufficialità: Ferrari mostrerà al mondo la vettura che prenderà parte al Mondiale F1 2025 il giorno 19 febbraio, dopo aver presentato la livrea insieme a tutti gli altri team nell'evento di Londra voluto da Liberty Media. Ancora non è chiaro dove avverrà la presentazione, ma molto probabilmente si tornerà ad uno show off ristretto in fabbrica a Maranello o in pista a Fiorano.

La più attesa

Tra tutte le presentazioni, storicamente, quella della nuova Ferrari è sicuramente quella più attesa. Forse anche per questo, a Maranello, di è deciso di optare per una presentazione a parte, separata dal resto del gruppo, che al momento non ha ancora dato segno di voler effettuare uno showdown a parte rispetto a quello che sarà messo in piedi da Liberty Media al O2 Theatre di Londra.

La notizia è stata data dal team di Maranello tramite social, con uno scarno post “Save the date” con segnalato il giorno 19-02-2025. Non sono state fornite ulteriori informazioni, in particolare in merito al programma della giornata e al luogo in cui verrà effettuata, anche se la sensazione è che si stia pensando ad effettuare una sorta di shakedown in pista a Fiorano. Saranno presenti i i vincitori del concorso “Vivi il sogno”, che saranno estratti tra coloro che hanno acquistato in Fan Ticket presso il Museo Ferrari.

La prima di Lewis

Tra tutti gli aspetti da sottolineare, ce n'è uno che calamiterà sicuramente l'attenzione di buona parte della stampa e degli addetti ai lavori. Quella che sarà presentata il 19 febbraio, infatti, sarà la prima Ferrari di Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo avrà dunque modo di presentarsi ufficialmente ai suoi nuovi tifosi tra le mura amiche, magari già scendendo in pista con la nuova vettura, insieme al nuovo team mate Charles Leclerc, che invece non avrà bisogno di presentazioni essendo già da tempo nel cuore dei supporters della Rossa.

A proposito di Hamilton, ancora non ci sono notizie ufficiali relativamente al suo primo test sulla vettura di Maranello. Con ogni probabilità, il mese di gennaio lo vedrà impegnato in fabbrica, e sarà allora l'occasione per iniziare a prendere i contatti anche con i meccanismi, il volante e l'abitacolo delle monoposto Ferrari, magari testandone una che ha preso parte ai campionati passati. Restiamo in attesa, ma sicuramente nei prossimi giorni potremo avere qualche notizia in più.

Insomma, appena chiusa una stagione all'ultimo respiro, ecco che il mondo della F1 è già pronto a tuffarsi nel 2025, con Ferrari che si presenterà con un evento unico. Che sia di buon auspicio per il Mondiale?

Nicola Saglia