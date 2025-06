TCR World Tour | Monza, gara-1: Michelisz e Hyundai a segno

Norbert Michelisz e Hyundai vincono gara-1 del TCR World Tour a Monza. L'ungherese concretizza la pole ottenuta questa mattina precedendo sotto la bandiera a scacchi le due Lynk & Co 03 FL TCR di Yann Ehrlacher e Thed Björk.

Hyundai prova a resistere a Comte

Aurélien Comte (SP Compétition CUPRA Leon VZ TCR) ha provato nelle concitate fasi iniziali ad inserirsi tra le Hyundai ufficiali di Norbert Michelisz ed Mikael Azcona.

L'ungherese, autore della pole, ha mantenuto la prima piazza sul francese e sul teammate spagnolo, mentre è da segnalare un contatto alla ‘Prima Variante’ che ha rallentato sin da subito Ruben Volt (ALM Motorsport Honda Civic Type R FL5 TCR) e John Filippi (SP Compétition CUPRA Leon VZ TCR).

La Cupra #107 di Comte ha iniziato a diventare sempre più importante negli specchietti della Hyundai #105 del campione in carica. ‘Norbi’ ed il transalpino hanno iniziato ad allungare sulla concorrenza, capitanata da Azcona e da Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing).

Tanti problemi in pista…

Il quinto giro ha però spento la bagarre per il successo. Comte, in seguito ad un'escursione all'uscita della ‘Lesmo 2', ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito al cedimento della gomma anteriore sinistra.

Hyundai ha ripreso la prima e la seconda piazza con un buon vantaggio sulle auto Cyan Racing di Ehrlacher e Santiago Urrutia. Non pervenuti tutti gli altri, solamente sesta piazza infatti per l'Honda #123 di Ignacio Montenegro.

I colpi di scena sono continuati nei minuti seguenti. Un problema ha infatti tolto dai giochi Urrutia, mentre il cedimento della gomma anteriore destra ha negato il podio alla Hyundai di Azcona.

Hyundai inizia bene il weekend

Gli ultimi tre giri non hanno tolto alla Hyundai di Michelisz il successo. Il magiaro ottiene il primo acuto del 2025 precedendo le Lynx & CO di Ehrlacher e Björk, rispettivamente presenti in seconda e terza piazza.

Ignacio Montenegro completa in quarta piazza precedendo il rientrante Esteban Guerrieri. Le due Honda di GOAT Racing si sono imposte nel finale sulla Hyundai ufficiale dell'argentino Néstor Girolami.

Damiano Reduzzi (Team Trico WRT Hyundai Elantra N TCR), da penultimo in griglia, è riuscito a completare in 7ma posizione beffando Jacopo Cimenes (MM Motorsport Honda Civic Type R FL5 TCR), Viktor Andersson (MA:GP Lynk & Co 03 TCR) e Mikael Azcona.

Domani alle 11.30 la seconda ed ultima sfida del weekend con l'inversione dello schieramento. Dalla prima piazza scatterà quindi la Hyundai Elantra N TCR di Néstor Girolami.

Luca Pellegrini