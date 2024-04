ACI GT | VSR in cerca di rivincita, Lorenzo prepara l’Endurance con Aston Martin

Manca poco più di un mese all’inizio del Campionato Italiano Gran Turismo, e diversi team stanno iniziando a completare le proprie line up. Tra questi, particolarmente attivo è il VSR Racing, a caccia di rivincita dopo la passata stagione e attivo con ben tre Lamborghini Huracàn sia nella Sprint che nell’Endurance. Nella serie che prevede gare di tre ore, tra gli altri, sarà al via anche l’ex campione MotoGp Jorge Lorenzo, alla guida della nuovissima Aston Martin Vantage, portata in pista dal team Lazarus.

Due equipaggi Pro per la generale nella Sprint, in Endurance si rivede Guidetti

La squadra capitanata da Vincenzo Sospiri ha optato, in ottica Sprint, per la conferma dell’ottimo Riccardo Cazzaniga, cresciuto in maniera esponenziale nel corso della passata stagione. Il lombardo farà coppia con Alberto Di Folco, mentre l’altro equipaggio Pro sarà composto da Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader. Il belga, tra l’altro, è campione in carica della categoria Pro-Am, in cui darà battaglia la terza Huracàn, portata in pista a partire da Misano dalla coppia composta da Baptiste Moulin e Alessandro Fabi, vincitore la passata stagione della graduatoria AM nell’Endurance.

Per quanto riguarda la Sprint, VSR sarà rappresentata anche in GT Cup da Stephane Tribaudini e Ignazio Zanon. Nell’Endurance, invece, Cazzaniga e Di Folco divideranno l’abitacolo con il campione 2022 Edoardo Liberati. Il vincitore nello stesso anno della graduatoria Sprint, Jacopo Guidetti, sarà invece al volante insieme a Moulin e Tribaudini, in lotta nella categoria Pro-Am. In questo ambito, il secondo equipaggio sarà composto da Alessandro Fabi, Marcus Pavard e Alberto Clementi Pisani, al debutto alla guida della Huracàn GT3.

Vincenzo Sospiri, team principal della squadra, è pronto a raccogliere le sfide di un 2024 che si preannuncia intensissimo.

Sono molto lieto di annunciare il duplice impegno di VSR sia nella Sprint che nell’Endurance per la prima volta dal 2020. Abbiamo un buon mix di piloti esperti e di giovani che debuttano in GT3 e non vediamo l’ora di ottenere quest’anno risultati ancora più prestigiosi per Lamborghini.

Jorge Lorenzo al via nell’Endurance: “Voglio stupire”

Aveva annunciato il proprio approdo in casa Lazarus lo scorso gennaio. Oggi sappiamo che Jorge Lorenzo sta lavorando intensamente per essere pronto a giugno, quando scatterà la stagione del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, in cui sarà al via al volante della Aston Martin Vantage del team Lazarus. Dopo due anni di gare in costante crescita in Porsche Carrera Cup Italia e Supercup, il maiorchino si troverà dunque di fronte ad una sfida nuova, con una vettura totalmente diversa dalla precedente e certamente molto più complicata.

Il primo feeling è stato molto positivo. Sull’Aston Martin GT3 ho dovuto azzerare tutti i vecchi parametri che avevo assimilato con le vetture precedenti. Ci saranno, per me, tante cose nuove da scoprire, perché stiamo parlando di una macchina molto più sofisticata e difficile da portare al limite. Dobbiamo cercare di fare le cose passo dopo passo. La squadra è molto preparata ed esperta, e questo è fondamentale; ora dobbiamo soprattutto capire dove siamo rispetto ai rivali. Sarà un campionato molto tosto; io non voglio creare aspettative, ma vorrei stupire.

Parole, queste rilasciate ad Auto Sprint, che danno certamente una carica a tutto il team Lazarus. Nel frattempo, Jorge Lorenzo ha iniziato il proprio percorso di avvicinamento a Vallelunga sul tracciato di Cremona nei giorni scorsi, dove ha iniziato a prendere contatto con la bellissima Vantage.

In attesa di vedere lo spagnolo al volante, il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint vedrà la bandiera verde tra un mese sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Nicola Saglia