MotoGP | WRS sarà nuovo partner tecnico di Ducati Corse

Nel giorno che vedrà Ducati Corse svelare le Desmosedici GP25 per la nuova stagione di MotoGP, introduciamo un nuovo partner che il marchio di Borgo Panigale avrà per il prossimo anno. Il marchio italiano WRS sarà presente sui cupolini delle moto portate in pista da Francesco Bagnaia e Marc Márquez.

WRS, un'eccellenza Made in Italy

WRS è da anni un'azienda leader nel settore della produzione di cupolini per moto, così come testimonia l'annata fenomenale appena conclusa dal marchio di Cattolica. Infatti, WRS ha progettato i cupolini delle moto di David Alonso (Moto3), Ai Ogura (Moto2), Jorge Martín (MotoGP) e Toprak Razgatlıoğlu (WorldSBK), portando così a termine un en plein che ha dell'incredibile nel mondo delle due ruote. L'azienda si è espansa negli ultimi tempi, passando dalle due ruote alle imbarcazioni: quest'anno l'azienda romagnola ha debuttato nella America's Cup di vela con un innovativo cupolino realizzato per Luna Rossa Prada Pirelli.

Ducati Corse e WRS si uniscono per conquistare il Mondo

A partire dal 2025 WRS unirà le forze con Ducati Corse per progettare i cupolini dei due piloti ufficiali Francesco Bagnaia e Marc Márquez. Come l'azienda fa sapere tramite il proprio comunicato stampa, ogni cupolino verrà personalizzato in base alle esigenze del pilota, favorendo così l'aerodinamica che negli ultimi anni si sta rivelando sempre più importante al fine dei risultati. Queste le parole di Nicolas Zavoli, CEO di WRS: “Siamo entusiasti e onorati di essere parte di questa straordinaria avventura con Ducati Corse. Lavorare al fianco di piloti del calibro di Bagnaia e Márquez è per noi una grande responsabilità, ma anche uno stimolo per continuare a superare i limiti della nostra tecnologia. Ogni cupolino che realizziamo è il risultato di anni di esperienza e dedizione, e siamo certi che il nostro contributo sarà fondamentale per le sfide che il team affronterà durante la stagione”.

Si aggiunge con un commento anche Mauro Grassilli, direttore sportivo di Ducati Corse: “WRS è un’importante realtà legata al territorio, con cui condividiamo valori come l’alto contenuto tecnologico, l’impegno per la ricerca e per l’innovazione. Siamo molto contenti di iniziare questa nuova collaborazione avendo ben chiaro l’obbiettivo comune: essere sempre competitivi e migliorare continuamente”.

