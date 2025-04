NASCAR | Darlington: Hamlin beffa Byron ai box

Denny Hamlin ripete quanto fatto settimana scorsa a Martinsville e vince a Darlington nella NASCAR Cup Series. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota festeggia in South Carolina battendo la temibile Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron.

Byron domina, ma poi perde

La gara è stata molto particolare nel catino più antico in cui gareggia la NASCAR, secondo solo all'Indianapolis Motor Speedway. William Byron ha dominato la scena imponendosi nella Stage 1 e 2 prima di mantenere un ritmo incredibile anche nella Final Stage.

Una sosta più lunga del previsto in occasione dell'ultimo passaggio ai box in regime di green flag, avvenuto a meno di 49 giri dalla fine, ha cambiato le carte in tavola permettendo a Tyler Reddick (McDonald's Toyota #45) di ottenere il primato con oltre 6 secondi di scarto su Ryan Blaney (Menards/Dutch Boy Ford #12).

Il finale cambia tutto…

Il campione 2023 ha iniziato a recuperare sulla Toyota Camry 23XI Racing, il sorpasso è avvenuto a 4 giri dalla fine prima di una breve caution in seguito ad un testacoda di Kyle Larson. Giornata negativa per la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motosports, due volte in testacoda nello stesso punto dopo 4 giri dal via ed a 4 passaggi dalla fine.

Tutti si sono fermati ai box per l'ultima sosta prima dell'overtime, Denny Hamlin si è trovato leader al restart dopo un ottimo lavoro da parte dei meccanici. L'alfiere del Joe Gibbs Racing ha condotto gli ultimi due giri battendo Byron, Christopher Bell (DEWALT Outdoors Toyota #20), Reddick, Blaney, Chris Buescher (Fifth Third Bank Ford #17) e Ross Chastain (Busch Light Fishing Chevrolet #1).

Settimana prossima si torna a gareggiare a Bristol per la prima delle due corse previste anche quest'anno nel ‘Colosse’ della NASCAR. Sarà l'ultima sfida prima della pausa di Pasqua ed il lunghissimo cammino che ci porterà al Championship 4 di novembre.

Luca Pellegrini