Toyota si avvicina al titolo 2024 nel Super GT | A Ruota Libera

Toyota vince a Motegi e si avvicina con forza al titolo nel Super GT, categoria protagonista della 37ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Sho Tsuboi/Kenta Yamashita #36 trionfano nella penultima prova del campionato e si avvicinano al titolo 2024 con la GR Supra targata au TOM’S GR.

Toyota si avvicina al titolo nel Super GT 2024, Lamborghini al top in GT300

La coppia ha fatto nuovamente la differenza allungando con forza in classifica generale dopo una prova perfetta. I campioni in carica non hanno controllato a lungo la scena imponendosi davanti a Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita (ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8) e Hiroaki Ishiura

Toshiki Oyu (KeePer CERUMO GR Supra #38).

La Toyota #36 si prepara per il championship decider di Suzuka con un 74p all'attivo contro i 56p dell'Honda #100 di Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino ed i 52p della già citata Toyota #38.

Restano matematicamente in battaglia per il successo finale anche Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi (Deloitte TOM’S GR Supra #37), ritirati per problemi dopo pochi giri. Il giapponese ed il francese erano provvisoriamente secondi prima del round di Motegi, ipoteticamente decisivo nell'economia del Super GT 2024.

Spettacolare anche la lotta in GT300 con Takashi Kogure/Yuya Motojima (VENTENY Lamborghini GT3 #88) capaci di vincere per la seconda volta consecutiva dopo una rimonta dalla 17ma piazza. Il binomio si è imposto su Naoya Gamou/Takuro Shinohara (LEON PYRAMID AMG #65), leader tra le GT300 con 11p di scarto nei confronti della vettura italiana che non ha avuto rivali a Motegi dopo la solida affermazione ad Autopolis.

Next round tra un mese a Suzuka, recupero dalla sfida che originariamente si sarebbe dovuta correre ad agosto.

NASCAR Xfinity Series, Martinsville: Almirola nega a Smith l'accesso al Championship 4

Aric Almirola vince la tappa di Martisville della NASCAR Xfinity Series negando a Sammy e Chandler Smith l'accesso al Championship 4. Il #20 di Joe Gibbs Racing trionfa replicando quanto fatto in primavera davanti alla Chevrolet Camaro #8 Pilot Flying J e la Toyota Camry #20 QuickTie.

Sammy Smith e Chandler Smith, obbligati a vincere per l'ipotetico accesso in finale, hanno dovuto arrendersi consegnando un pass per Phoenix al campione in carica Cole Custer ed al veterano Justin Allgaier.

Il #00 di Stewart-Haas Ford ed il #7 di JR Motorsport Chevrolet si contenderanno settimana prossima il titolo assoluto contro la Chevrolet Camaro #16 Kaulig Racing di AJ Allmendinger e la Chevy #21 RCR di Austin Hill.

NASCAR Truck Series , Martinsville: Eckes spinge Gray e vola a Phoenix

Tanta battaglia e molte polemiche dopo l'epilogo della ‘Zip Buy Now, Pay Later 200’ valida per la NASCAR Truck Series in quel di Martinsville. L'ultima Elimination Race della stagione ha infatti sancito i protagonisti del Championship 4 regalando gli ultimi pass a Ty Majeski, Corey Heim ed al vincitore Christian Eckes.

Quest'ultimo, dominatore nella notte in Virginia, è stato protagonista nel finale di un contatto a meno di 5 giri dalla fine con la Toyota #17 di Taylor Gray in un'acceso duello per il primato e per l'ipotetico passaggio in finale.

Il #17 è stato spinto fuori dalla traiettoria ideale dall'auto #19, una mossa determinante ai fini della composizione del Championship 4. Eckes ha infatti trionfato ed ha strappato l'ultimo pass disponibile per l'Arizona escludendo dalla contesa per il titolo il #17 dello schieramento, Nick Sanchez #2, Tyler Ankrum #18 e Rajah Caruth #71.

Settimana prossima la finale con Eckes che sicuramente dovrà guardarsi le spalle da Gray, in cerca di vendetta in seguito al torto subito a Martinsville. Attenzione ovviamente anche a Ty Majeski, il campione della regular season Corey Heim ed al veterano Grant Enfinger #9 che ha saputo imporsi in ben due delle tre corse valide per il Round of 8.

Nella prossima puntata…

La NASCAR si prepara per eleggere i propri campioni in un week-end riservato esclusivamente alle stock car. Il panorama delle ruote coperte si concentrerà infatti esclusivamente a Phoenix per uno dei week-end più avvincenti ed imprevedibili della stagione con l'assegnazione dei titoli Cup, Truck ed Xfinity.

Luca Pellegrini