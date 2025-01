MotoGP | Enea Bastianini alla riscossa: "Sono felice in KTM: dipende tutto da me"

Tra i motivi d'interesse della stagione MotoGP alle porte c'è sicuramente Enea Bastianini. Il pilota italiano cambia per la prima volta costruttore in top class, passando da Ducati a KTM. Sono molte le incognite su questo passaggio, ma “Bestia” è preparato e a Mattighofen ritroverà delle figure importanti.

Paragone Ducati-KTM? “Sono moto diverse”

La curiosità sul passaggio di Enea Bastianini da Ducati a KTM è ovviamente molta. Anche se solo dopo un test al Montmeló svolto nel mese di Novembre, è stato chiesto al pilota quali fossero le differenze tra le due moto: “Cerco di non comparare troppo le due moto perché sono diverse”. Il #23 poi continua: “La KTM ha molto potenziale, sono rimasto sorpreso da alcune sensazioni che ho provato in sella: sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. Al massimo angolo di piega c'è molto grip, quello mi ha stupito. Dobbiamo lavorare sull'uscita di curva, il punto forte della Ducati. Dobbiamo valorizzare i punti forti della moto ed io devo adattarmi allo stile di guida richiesto. Il setup di base è buono e mi sono trovato bene, ma ho fatto solo 50 giri e devo capire meglio la moto”. Bastianini ha poi elogiato la staccata della RC16: “La staccata è un punto di forza della KTM, come ho notato nelle gare degli anni scorsi. Sicuramente dovremo migliorare la moto con le gomme usurate: è una moto che perde grip giro dopo giro, quindi dovremo migliorare sotto quell'aspetto”.

Nel proprio box Enea Bastianini ritroverà il capotecnico Alberto Giribuola, con il quale ha avuto la sua miglior stagione in MotoGP nel 2022 in sella alla Desmosedici di Gresini Racing: “È bello tornare a lavorare con Alberto Giribuola: conosce molto bene il mio stile di guida e sa cosa mi serve. Con lui il mio periodo di adattamento sarà minore. Ritrovare Giribuola è un plus perché è uno dei capotecnici che mi ha capito fin da subito”.

L'importanza della mente: “Ora ho un mental coach”

Anche fuori dalla pista sono cambiate diverse cose per Enea Bastianini. Innanzitutto, il #23 non sarà più rappresentato da Carlo Pernat: “Ho cambiato il mio management: Carlo Pernat era e rimane un mio amico, oltre che un manager. È tempo di cambiare: Carlo è stanco e non vedo l'ora di cominciare a lavorare con loro”. Il 2025 rappresenta un'opportunità per redimersi da un ultimo biennio piuttosto complicato: “Vengo da due anni difficili, anche se nella scorsa stagione ho ottenuto dei buoni risultati ma sono stato messo in discussione fin da subito. Quest'anno credo sia diverso, dovrò imparare certe dinamiche ma credo che le esperienze fatte mi aiuteranno. Dipende tutto da me”. La vera novità è l'importanza che Enea Bastianini ha dato alla salute mentale: “Anche dal punto di vista mentale mi sento forte: quest'anno avremo 22 gare e non mancheranno dei momenti difficili. Devo essere pronto a tutto, sia nel bene che nel male. Ho un mental coach: parliamo molto e credo che la sua figura sia molto importante per tutta la durata della stagione”.

Gli obiettivi: “Non aspetterò la fine dell'anno per essere competitivo”

Tornando alla pista, Enea Bastianini rimane piuttosto vago sulla prossima stagione. In sede di presentazione “Bestia" ha dichiarato come si dia tre o quattro gare per essere competitivo sulla KTM. Quando ha avuto modo di ampliare, Bastianini ha dichiarato: “È giusto prendersi del tempo per arrivare a dei risultati, ma non voglio aspettare fino alla fine dell'anno”. Inoltre, l'italiano ha poi approfondito il rapporto che lo lega alla casa madre e la permanenza in Tech3 Racing: “Mi aspetto di essere un pilota factory, come da contratto diretto con KTM. Il team Tech3 Racing è appoggiato pesantemente dalla casa madre, avremo tutti lo stesso colore e sono sicuro che non ci mancherà nulla. Partiremo tutti quanti nella stessa situazione”.

Valentino Aggio

