F1 | GP Canada, Ferrari terzo incomodo? La cronaca live delle qualifiche

In Canada, 10° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, situazione che sembra molto incerta in vista di una qualifica che si preannuncia tirata. Nel terzo turno di libere infatti, a comandare la classifica è stato Lando Norris, davanti a Leclerc - che ieri non ha girato dopo l'incidente in FP1 - e Russell con Hamilton quarto e Verstappen a chiudere la top-5. Tutti racchiusi in meno di tre decimi, con la Ferrari che ha portato nei primi posti entrambe le vetture e mostrando un buon feeling con il circuito di Montréal intitolato a Gilles Villeneuve.

Parte più indietro in questo toto-qualifica il leader del Mondiale Oscar Piastri, che nella mattinata canadese ha baciato con la posteriore destra il Muro dei Campioni perdendo tempo utile per trovare il feeling con una McLaren forse un po' nervosa e ha chiuso solamente ottavo e distante dal compagno di squadra.

Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere a una qualifica incerta su una pista negli ultimi anni amica della Red Bull, con Verstappen che l'anno scorso conquistò pole e vittoria. Da tenere d'occhio anche Aston Martin con Fernando Alonso, sesto in mattinata e addirittura quinto ieri, con la vettura inglese che sembra dotata anche di un discreto passo gara, e le Williams, che vorranno invece vendicare una deludente Barcellona.

Mattia Fundarò