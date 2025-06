F1 | GP Canada, FP3: Norris comanda, Ferrari rincorre

Lando Norris è stato il pilota più veloce della terza sessione di prove libere del GP del Canada di F1. Il pilota britannico ha chiuso davanti Charles Leclerc, che si è ripreso dopo l'incidente di ieri. Alle sue spalle George Russell che completa la Top3, mostrandosi nuovamente competitivo.

Norris veloce, Ferrari si riprende

Lando Norris ha chiuso l'ultima sessione di prove libere in testa, con un tempo di 1:11.799. Dopo un inizio difficile del weekend nella giornata di ieri, oggi la McLaren si è dimostrata competitiva, mandando un forte messaggio ai suoi avversari. É stata una sessione più complicata invece per Oscar Piastri che ha causato una bandiera rossa. L'australiano è andato a sbattere contro il muro dei campioni. Non è stato un impatto violento, ma ha causato una foratura al numero 81 e lasciato dei detriti in pista, causando la bandiera rossa.

Anche per la Ferrari è stata una sessione positiva. Charles Leclerc, con un ultimo giro lanciato, si è messo alle spalle di Norris in seconda posizione, a soli 78 millesimi. Dopo le difficoltà dello scorso Gran Premio, anche Lewis Hamilton si è mostrato competitivo in Canada riuscendo a chiudere quarto alle spalle di George Russell, con 251 millesimi di distacco dal leader.

George Russell ambizioso, Williams ancora competitiva

George Russell ha chiuso invece in terza posizione la sessione di FP3. Il pilota britannico si è mostrato ancora competitivo, centrando la terza posizione non lontano dal tempo fatto segnare dalla McLaren di Lando Norris. Più arretrato invece il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, settimo a 549 millesimi dalla vetta. Sorprende ancora la Williams che riesce a piazzare entrambe le vetture in Top10, non lontane dai tempi fatti segnare dai loro avversari. Quello del GP del Canada potrebbe essere un weekend importante per il team britannico che potrebbe raccogliere punti importanti.

Quinto Verstappen che ha mostrato un buon passo, nonostante non si sia trovato del tutto a suo agio con la sua Red Bull. In grande difficoltà Yuki Tsunoda che non è riuscito a trovare il passo e ha chiuso in ventesima posizione. Il prossimo appuntamento con la F1 è alle 22 con le qualifiche per vedere se George Russell riuscirà a strappare la pole position alla McLaren.

F1 | GP Canada: i risultati delle FP3

Credits: Formula1 su Instagram

Giulia Pea