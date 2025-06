F1 | GP Canada, alta tensione in Ferrari: Leclerc a muro, Vasseur risponde ai rumors

Siamo alla decima tappa del Mondiale di Formula 1 2025, ma per la Ferrari quello di Montréal è stato il venerdì più tormentato della stagione. E non si parla solo del botto di Charles Leclerc nelle FP1 che ha complicato il lavoro degli ingegneri del Cavallino Rampante, ma anche di quanto accaduto in seguito alle voci diffuse da alcuni media italiani sulla posizione di Frédéric Vasseur, a proposito delle quali è arrivata la dura risposta del team principal francese.

Cominciamo dalla pista, dove la Ferrari ha faticato anche al Circuit Gilles Villeneuve, tenendosi però qualche riserva. La situazione si è complicata subito dopo il primo quarto d'ora delle FP1, quando Charles Leclerc è andato lungo in frenata di curva 3 con la sua SF-25 andando a sbattere contro le barriere con il lato sinistro, rompendo le sospensioni e fermandosi dopo appena 9 giri completati.

Un incidente che il monegasco ha pagato a caro prezzo, dato che i danni riportati alla sua monoposto sono risultati talmente severi da costringere Leclerc a saltare le FP2. I meccanici sono stati infatti costretti a cambiare il telaio della monoposto di Charles, motivo per cui quest'ultimo è rimasto ai box nelle FP2: l'articolo 31.4 del Regolamento Sportivo vieta infatti che un pilota possa scendere in pista con due telai diversi nella stessa giornata del weekend di gara.

Questo ha lasciato il solo Lewis Hamilton ad effettuare tutto il programma odierno, con l'anglo-caraibico che ha completato 63 giri totali tra la prima e la seconda sessione di prove libere. Nelle FP1 ha chiuso con il quinto tempo a 427 millesimi da Verstappen, mentre nelle FP2 ha firmato l'ottavo tempo con un 1:12.653, ad oltre mezzo secondo dal miglior riferimento di George Russell. Al momento della simulazione passo gara, Lewis ha messo in mostra un'andatura altalenante.

Dopo aver fatto i primi giri sul 16 medio-alto, tenendosi sul livello degli altri top team, i tempi del pilota di Stevanage si sono alzati fino a raggiungere l'orbita del 17 alto/18 basso. Un passo di certo non incoraggiante se comparato a quelli di Verstappen o delle Mercedes, ma il fatto che manchino i riferimenti di Leclerc potrebbe dare il beneficio del dubbio all'effettiva competitività della Rossa, tenendo conto anche dell'adattamento non facile di Hamilton con la SF-25.

Oltre alla pista, però, a fare rumore sono state anche le voci lanciate da alcuni quotidiani italiani che hanno parlato di un Frédéric Vasseur sotto giudizio nelle prossime 3 gare (con Antonello Coletta pronto a subentrare dal WEC in caso di risultati negativi) e di un Charles Leclerc che starebbe meditando l'addio al Cavallino Rampante per passare eventualmente sulla sponda Mercedes.

Lo stesso Vasseur, intervistato da Sky Sport F1 Italia a cavallo tra la FP1 e la FP2, non ci sta e ha espresso così la sua posizione e le sue critiche alla stampa italiana in merito alle indiscrezioni uscite nelle ultime ore:

Onestamente non voglio sprecare tempo parlando di queste voci, ma penso che sia qualcuno che vuole fare male al team. L'aspetto più critico per me è quando vengono messi degli altri nomi che vengono gettati allo scoperto. Non sta ai giornalisti italiani decidere se dobbiamo sostituire questa o quella persona, quando si legge sulla stampa che la Ferrari voglia sostituire X con Y fa un male enorme alla concentrazione e all'ambiente del team.

Noi dobbiamo essere supportati, non bisogna gettare tutti così nel fango. Il problema non sono io, sapevo benissimo entrando in Ferrari che la pressione sarebbe stata questa e che la mia posizione era quella più esposta, vale per tutti gli altri team principal. Il contratto? Non è un problema, abbiamo tempo per discuterne e prendere una decisione.