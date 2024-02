NASCAR | Atlanta, pazzesco arrivo in volata: Suarez svetta per 3 millesimi!

Daniel Suarez trionfa ad Atlanta nella seconda prova valida per la NASCAR Cup Series. Il #99 di Trackhouse Racing Chevrolet ottiene il secondo acuto in carriera al photofinish beffando la Ford Mustang #12 di Ryan Blaney e Chevy Camaro #8 di Kyle Busch.

NASCAR Atlanta: Michael McDowell e Austin Cindric si aggiudicano le Stage

Con ancora negli occhi lo spettacolo della Daytona 500, la NASCAR Cup Series ha iniziato il proprio tour per gli USA dal particolare catino georgiano che sorge in quel di Hampton.

La bagarre è entrata subito nel vivo e puntualmente è arrivato dopo solo due giri un multiplo contatto in curva 1-2 che ha visto protagonisti principalmente Austin Dillon (BREZTRI Chevrolet #3), Alex Bowman (Ally Chevrolet #48), Martin Truex Jr (Bass Pro Shops Toyota #19), Chase Elliott (Hooters Chevrolet #9), Tyler Reddick (Xfinity Mobile Toyota #23) e Christopher Bell (DEWALT Toyota #20).

Michael McDowell (Benebone Ford #34) ha successivamente vinto nella Stage 1 dopo aver ottenuto la prima pole in carriera nella giornata di ieri. Il portacolori del Front Row Motorsports ha tentato di confermarsi anche nella Stage 2, disputata completamente in green flag.

Il #34 dello schieramento, dopo un contatto all'ingresso della pit road con William Byron (Raptor High Heat Chevrolet #24), ha ceduto la vetta dello schieramento alle Ford Mustang del Team Penske, presenti in ‘parata’ davanti a tutti dopo la prima fase di pit in regime di green flag.

Austin Cindric (Menards/Knauf Insulation #2) ha avuto la meglio in questo caso, frazione conclusa con un nuovo crash all'uscita di curva 2 che ha visto in difficoltà Denny Hamlin (FedEx Toyota #11) e Chris Buescher (BuildSubmarines.com Ford #17) oltre all'ex campione della serie Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22).

Battaglia su tutti i fronti ad Atlanta

La Ambetter Health 400 è salita di colpi nel finale, i piloti sono diventati sempre più aggressivi e puntualmente sono arrivate altre bandiere gialle. Su tutte è da rimarcare l'uscita di pista di Chase Briscoe (HighPoint.com Ford #14), out in curva 3-4 dopo una dinamica che ha visto protagonista in negativo anche la Toyota #11 del Joe Gibbs Racing affidata a Denny Hamlin.

Dopo una breve sospensione per ripulire il tracciato, la bagarre si è riaccesa con Ryan Blaney (BodyArmor Zero Sugar Ford #12) provvisoriamente leader davanti a Cindric ed al messicano Daniel Suarez con la Chevy #99 del Trackhouse Racing

Suarez vince un finale che è già storico

Daniel Suarez ha vinto la prova di Atlanta della NASCAR Cup Series 2024 dopo cinque giri incredibili. L'ex vincitore della NASCAR Xfinity Series ha infatti messo in difficoltà il campione in carica Blaney, apparentemente in controllo della situazione.

La Chevrolet #99 e la Ford #12 hanno iniziato a battagliare in curva 3-4, alla festa si è unito anche Kyle Busch con la riconoscibile Camaro #8 gestita dal RCR. Le tre auto hanno continuato appaiate fino alla linea del traguardo, il photofinish ha sancito il vincitore.

Blaney e Busch, rispettivamente secondo e terzo con tre e sette millesimi di scarto dal primo classificato, si sono dovuti inchinare all'alfiere di Trackhouse Racing che prima d'oggi non aveva mai vinto ad Atlanta. La volata odierna è già nella storia della NASCAR, stiamo parlando infatti del terzo arrivo più serrato di sempre, il più ravvicinato dall'indimenticabile ultimo giro di Talladega 2021 (primavera).

Sconfitti tutti gli altri ‘superstiti’ di una prova caratterizzata da tantissime bandiere gialle che hanno segmentato l'evento. La NASCAR Cup Series saluta Atlanta dopo una prova che ha visto ben 48 cambi di leader differente, settimana prossima si torna in scena a Las Vegas.

Luca Pellegrini